“Imaginaction”, al via il festival internazionale del videoclip

07 Ottobre 2019 | 17:06 di Giulia Ciavarelli

Dall'11 al 13 ottobre va in scena la terza edizione di Imaginaction, l'unico festival al mondo interamente dedicato ai videoclip musicali e completamente gratuito. All'evento, che svolgerà all'interno del Teatro Alighieri di Ravenna, saranno presenti anche molti ospiti italiani e internazionali che si racconteranno a partire dalle immagini dei videoclip che hanno segnato la loro carriera.

Venerdì 11 ottobre verrà fatta ascoltare per la prima volta “Almeno pensami" nella versione inedita ed originale interpretata da Lucio Dalla, su concessione degli eredi, insieme alle immagini video tratte dal film "C'è tempo" di Walter Veltroni. Gli ospiti della prima serata, protagonisti delle videostorie, saranno Roby Facchinetti, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso e Piero Pelù. La serata comincerà alle ore 19.30.



Il 12 ottobre, invece, saliranno sul palco Elisa e Nek che si racconteranno al pubblico partendo dalle immagini del loro percorso musicale. La serata verrà inaugurata da un video inedito diretto da Stefano Salvati del brano “L’avvelenata” di Francesco Guccini per il ciclo “Capolavori Immaginati”. Questo progetto nasce con l’idea di realizzare, per ogni edizione del festival, alcuni videoclip di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma che non hanno mai avuto un video ufficiale.



L'ultima giornata, infine, sarà quella di domenica 13 ottobre dove l'ospite musicale sarà Federico Zampaglione, che con la sua sensibilità e versatilità artistica ha guidato i Tiromancino dall’esordio. In questa serata speciale verrà mostrato in anteprima il video di un nuovo brano “La vetrina” di Renato Zero, insieme a un contributo dell’artista e alla performance della scuola di danza Passi di Danza. Verranno consegnati i seguenti premi: il nuovo Young Imaginaction Award e il Premio Miglior Videoclip Italiano 2018-2019.

Come ogni anno, tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. I biglietti vanno ritirati direttamente al botteghino del Teatro Alighieri il giorno stesso dello spettacolo di interesse, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per maggiori informazioni, basta visitare il sito ufficiale.