In piazza c’è Fiorello con il suo Karaoke…

...ma è soltanto il set del videoclip dei The Kolors che omaggia lo show Francesco Chignola







Quando a roma in piazza San Silvestro i passanti hanno visto salire sul palco Fiorello per condurre il “Karaoke”, in molti hanno pensato di avere le traveggole. O di aver viaggiato nel tempo fino agli Anni 90. Invece si trattava di una piccola burla organizzata per il videoclip di “Karma”, nuovo singolo dei The Kolors, probabile tormentone della prossima estate (è anche la canzone ufficiale del Cornetto...).

Fiorello, vestito con una vistosa giacca fucsia (forse in omaggio a quelle che indossava nello storico show di Italia1), ha accolto sul palco Stash, che si è presentato al pubblico come «Antonio da Cardito, in provincia di Napoli», chiedendo poi al conduttore di portare sul palco anche il resto della sua band per cantare una cover: “Karma” dei The Kolors. E, dopo l’esibizione, Fiorello ha concluso: «Non dovrei dirlo, ma siete meglio di loro!».