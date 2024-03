Inizia il conto alla rovescia per un bollente Eurovision

Angelina Mango è tra le favorite in gara ma ora gli occhi sono puntati su alcune polemiche legate alla partecipazione di Israele Eden Golan Francesco Chignola







Mancano poco più di tre mesi all’Eurovision Song Contest ma tutti già parlano della gara canora internazionale. La 68a edizione si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio, e per l’Italia (che come da tradizione accederà direttamente alla finale) canterà Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo. Le quote degli scommettitori la vogliono, per ora, al quarto posto come possibile vincente, ma è presto per previsioni avventate.

Nel frattempo si è svolta la manifestazione “Una voce per San Marino”, dove Loredana Bertè sembrava la scontata trionfatrice: e invece la giuria presieduta dal maestro Celso Valli le ha preferito una band spagnola, i Megara, che così rappresenterà la piccola Repubblica.

Tra le nazioni più agguerrite ci sono l’Ucraina (con un duo di artiste locali), la Croazia (grazie al martellante “Rim tim tagi dim” di Baby Lasagna) e il Belgio (con il cantante Mustii). I Paesi in gara saranno 37 come lo scorso anno, ma rispetto al 2023 non ritroveremo la Romania mentre dopo 31 anni tornerà in gara il Lussemburgo con Tali, un’artista di origini israeliane.

Ed è proprio Israele il Paese più discusso: le pressioni giunte dall'Europa hanno avuto effetto e Israele ha rinunciato a presentare la canzone "October Rain" di Eden Golan all'Eurovision Song Contest. L'ente israeliano per le trasmissioni Kan ha annunciato che invierà al giudizio dell'EBU (European Broadcasting Union) un'altra canzone, intitolata "Hurricane". La melodia è la stessa, ma il testo è stato cambiato. Se in "October Rain" erano stati rilevati riferimenti, almeno impliciti, al dramma vissuto in Israele il 7 ottobre, la nuova canzone parlerà di una giovane donna dopo una crisi personale.

L’evento andrà in onda su Rai2 (per le due semifinali del 7 e 9 maggio) e su Rai1 (per la finale).