Jazz Italia Playlist Takeover: la playlist Spotify dedicata al jazz

26 Gennaio 2021 | 14:30 di Cecilia Esposito

Benvenuta Jazz Italia Playlist Takeover! Spotify ha appena inaugurato la playlist dedicata alla scena jazz del nostro paese, in cui, a partire da oggi, potrete scoprire i brani e gli artisti più rappresentativi del genere. Ogni mese la playlist sarà curata da un grande nome del jazz italiano che selezionerà cinquanta pezzi tra i più interessanti e fondamentali della storia italiana. Grazie a questa nuova finestra sul jazz che Spotify vi offre, nel corso dell’anno potrete ascoltare le tracce preferite da artisti come Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Maria Pia De Vito, Roberto Gatto e molti altri.

Il primo takeover, già disponibile sulla piattaforma, è stato affidato a Paolo Fresu, uno dei trombettisti italiani più noti nel mondo. Lo stesso artista ha spiegato a Spotify quali sono i criteri fondamentali da tenere in considerazione per comporre una playlist che rappresenti la storia del jazz italiano: «Non è semplice, perché il jazz italiano è oggi una realtà ricca ed eterogenea e perché rappresenta una storia importante che parte dal dopoguerra fino ad oggi. Non si possono non scegliere i brani dei nostri padri putativi come non si possono non scegliere i brani che hanno caratterizzato alcuni movimenti stilistici che hanno portato fino al presente. Certo: per quanto mi riguarda sarebbe stato bello inserire alcuni dei tanti nomi del jazz di oggi, soprattutto dei bravissimi e talentuosi giovani leoni e giovani leonesse… Scegliere cinquanta brani è come rispondere alla domanda dei tre dischi da portare sull’isola deserta… Ci saranno altri artisti che prepareranno altre playlist e ci saranno altre isole da abitare».