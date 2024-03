“Je sto vicino a te 69”, il concertone dedicato a Pino Daniele

Sarà come sempre il Palapartenope di Napoli a ospitare "Je sto vicino a te 69 - Memorial Pino Daniele" il concertone dedicato alla memoria del cantautore giunto quest’anno alla nona edizione.

L’appuntamento è per il 19 marzo, giorno in cui il ‘mascalzone latino’ avrebbe compiuto 69 anni e festeggiato anche l’onomastico. Sul palco si alterneranno grandi nomi che hanno fatto la storia della musica partenopea e che condividono con Pino Daniele l’amore per Napoli: Joe Barbieri, Roberto Colella, Antonio Fabrizi, Carlo Faiello from Almamegretta from Popularia, Enzo Gragnaniello, Ivan Granatino, Mavi, Ciccio Merolla, Pietra Montecorvino, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Franco Ricciardi, Dario Sansone, Monica Sarnelli, Lina Sastri, Ste, M’Barka Ben Taleb, Marzo Zurzolo e i 99 Posse (Jrm Jovine, Boo, Spinelli, Esposito, Aurelio Fierro Junior).

Ad arricchire il super cast (al quale potrebbero aggiungersi nuovi ospiti), lo scrittore Maurizio De Giovanni e alcuni dei musicisti che per anni hanno lavorato fianco a fianco con Pino Daniele come Gigi De Rienzo (basso), Ernesto Vitolo (piano e tastiere) e Rosario Jermano (percussioni). Ci saranno anche Claudio Romano (batteria), l'omonimo Claudio Romano (chitarra) e Jerry Popolo (sassofono). «Ciò che mi scalda il cuore è, che a questa serata, ancora una volta abbiano aderito amici e collaboratori di Pino, ma soprattutto i giovani che sono cresciuti con la sua musica», dice il fratello Nello Daniele, ideatore e direttore artistico dell’evento.