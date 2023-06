Jessica Morlacchi: «Con “Luci al neon” canto un progetto Girl Power»

Jessica Morlacchi, reduce dall'esperienza televisiva di "Oggi è un altro giorno", pubblica il suo nuovo singolo Antonella Silvestri







Nella stagione televisiva appena conclusa, si è rivelata una presenza di spicco nel cast fisso di "Oggi è un altro giorno" su Rai1. Jessica Morlacchi, apprezzata dal pubblico per la sua simpatia e il suo talento artistico, è pronta per tuffarsi in un’estate ricca di impegni. Recentemente è uscito il suo nuovo singolo, frutto della collaborazione con la girl band Luci al Neon dal titolo "Nella playlist dei tuoi pensieri". Il brano, scritto da Leo Pari insieme a Kris, la cantante e chitarrista del gruppo, è un'energica canzone pop che racconta di un amore estivo così bello e sognante da far volare con la mente.

«Noi Luci al Neon siamo tutte e tre cresciute con la musica degli Anni 80. Proponiamo sempre un vaporwave che guarda a quell'epoca, senza tralasciare la freschezza del sound contemporaneo. Nel tour, che inizierà a settembre, saremo coadiuvate anche da effetti di luci particolarmente affascinanti. Gli Anni 80 continuano a vivere!» racconta Kris (Cristina Milanese), leader delle Luci al Neon (di cui fanno parte anche la bassista Alena Mengo e la batterista Francesca Avolio) che rivela come si è consolidata la collaborazione con Jessica Morlacchi: «Jessica è il connubio perfetto tra l'indie e il pop completo. Il contrasto tra le nostre voci è sembrato subito la chiave vincente. Diciamolo: noi donne siamo davvero fortissime! Siamo sempre innamorate di quelle attenzioni che ci si attende dal principe azzurro. Certo, ogni storia può deludere, ma dobbiamo innanzitutto guardare con fiducia alla vita». La band è pronta per l'uscita del loro primo EP a settembre. Abbiamo incontrato Jessica Morlacchi.

Jessica, il brano parla dell’amore e delle sue mille sfumature.

«Cosa dire? Ora sono single, ma quando l'amore non c'è poi si finisce sempre per sentirne la mancanza. Si sa, in estate nascono le storie più belle, che non sai mai dove ti portino né che fine faranno. In ogni caso è sempre giusto dare spazio ai bei ricordi lasciati dai momenti più belli vissuti».

La sensazione più bella che ti porti addosso con questa canzone?

«L’entusiasmo delle ragazze: sono tre giovani bravissime che meritano visibilità. Hanno talento e tanta umanità, lavorare così è stupendo!».

È bello vederti così coinvolta e piena di entusiasmo dopo tanti anni difficili…

«Avevo pensato di lasciare il mondo dello spettacolo: lavoravo come segretaria e avevo paura a rimettermi in gioco. Chi ha sofferto di agorafobia e ansia sa che si rimane spiazzati e totalmente confusi da certe situazioni. Però voglio dirlo a tutti: si può sempre tornare felici facendo quello che veramente piace fare!».

Qualcosa è cambiato in te dopo avere preso parte a “Ora o mai più?”.

«Era stata una scommessa. Avevo trovato il coraggio di riaffacciarmi alla musica, il mio mondo. Ci avevo già provato con “The Voice” ma non ero guarita del tutto: quando salivo sul palco soffrivo di continui attacchi di panico. Sono passati altri sei anni e ho capito che finalmente era il momento giusto».

Poco dopo hai partecipato a “Tale e Quale Show” e successivamente a “Oggi è un altro giorno”.

«E pensare che tutto era nato da un’intervista in cui Serena Bortone mi aveva fatto sentire subito a mio agio. Da lì sono addirittura entrata nel cast fisso, incoraggiata anche dal messaggio del mio coach di “Ora o mai più”»

Red Canzian?

«Eh già. Durante la diretta mi scrisse: “Come stai bene con questa frangetta!”. Con Red e la sua meravigliosa famiglia è nata una bella amicizia. Sono andata a vedere il suo “Casanova” a teatro: strepitoso, si percepiva ​tutta la sua professionalità. Mi dispiace non riuscire a essere all'Olimpico per questo concerto con i Pooh che senz'altro sarà uno spettacolo immenso!».

A “Domani è un altro giorno” hai interpretato tante cover. E ogni volta ti emozionavi.

«In questi due anni e mezzo abbiamo cantato le più belle canzoni italiane. Ho potuto esplorare un mondo ignoto persino a me, non avendo mai fatto piano bar. Ho cantato successi di Mina, con la quale fino a prima non mi ero mai misurata. Un'esperienza importantissima, che porterò sempre con me con grande dolcezza».

Il momento più emozionante?

«Quando ho cantato “Se telefonando” mentre c'era in collegamento Maurizio Costanzo: sensazione indescrivibile».

A cosa stai lavorando?

«A breve registrerò alcuni successi Anni 70 e 80. Per adesso, intanto, mi diverto molto coinvolgendo il pubblico sui social, che sono un po' la nuova televisione!».

Non ne temi il meccanismo aggressivo che talvolta provocano?

«Ho la fortuna di essere seguita su Instagram da tante persone carine, che mi vogliono bene. Grazie a Dio non vivo l'ossessione degli hater, anzi mi sento costantemente supportata!».

Dove andrai in vacanza?

«In Sardegna che frequento tutte le estati da quando ero piccola. Per me è un porto sicuro, dove ritrovo i posti più belli della mia vita. Tornare lì, per me, è un po' come riavvolgere il nastro della mia vita e ridiventare bambina!».