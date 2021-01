12 Gennaio 2021 | 9:06 di Redazione Sorrisi

È ambientato a Bologna in una Piazza Maggiore deserta il nuovo videoclip di Vasco Rossi, “Una canzone d’amore buttata via”. «È un luogo suggestivo» dice Vasco. «L’abbiamo scelto per onorare la città in cui vivo e dove feci il primo concerto. Qui è iniziato tutto...». Il brano è in testa a molte classifiche, tra cui quella delle radio.