Le circostanze della morte di Liam Payne, ex cantante degli One Direction, sono in fase di verifica, ma i dati in possesso sulla sua scomparsa nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre al momento parlano di una caduta di circa 14 metri dal terzo piano dell'hotel Casasur di Buenos Aires, nel quartiere Palermo della città. Le autorità, avvisate alle 17.04 (ora locale) di un incidente davanti all'albergo, hanno trovato il corpo di Liam già senza vita. I soccorsi parlano di una ferita mortale al cranio. Proviamo a ripercorrere qui tutto quello che è stato ufficializzato nelle ultime ore, ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Perché Liam Payne era a Buenos Aires?

Liam Payne si trovava a Buenos Aires, in Argentina, per assistente a uno spettacolo di Niall Horan, anche lui ex cantante degli One Direction, che si è tenuto il 2 ottobre presso la Movistar Arena della città. In quella giornata, in alcuni video girati dai fan, sembrava molto felice. In quei giorni, i fan sui social hanno mostrato foto insieme a lui. In molti, all'annuncio della sua scomparsa, pensavano fosse già andato via. Come ha raccontato Kate Cassidy su Tik Tok, la sua ragazza da un paio d'anni, si erano intrattenuti più del dovuto, ma stavano per tornare a casa.

Come stava Liam Payne?

Nonostante il suo ultimo aggiornamento su Snapchat, in cui appare ironico e rilassato, Liam viene da un lungo periodo difficile. «La fama mi reso un po' pazzo e mi ha distratto molto dalla persona che ero» ha ammesso «Ho messo su una facciata, non ero davvero io».

Lo scioglimento dei One Direction, a quanto si apprende, è stato un momento di enorme sollievo per l'artista che però poi si è ritrovato, come ha più volte ammesso, in complicate questioni di dipendenza da alcol e farmaci. Non ha nascosto di essere arrivato più volte "al limite". I suoi racconti più recenti parlavano di una rinnovata sobrietà e una responsabilizzazione derivata anche dalla nascita di Bear Grey Payne, il figlio di 7 anni avuto con la sua ex Cheryl Cole.

Negli ultimi mesi è stato al centro di un ciclone di accuse arrivate anche dalla sua ex moglie Maya Henry: secondo alcune sue dichiarazioni, il loro rapporto era diventato tossico, con atti di stalking di cui la modella, oggi 23enne, ha parlato a viso aperto sui social in risposta a alcune dichiarazioni del cantante.

Secondo TN, fonte argentina che sta seguendo da vicino la vicenda, il proprietario dell'hotel aveva già segnalato alle forze dell'ordine dei comportamenti problematici di un cliente all'interno di quella che potrebbe essere la stanza di Liam, avvisando di temere per la sua vita. L'autopsia sarà necessaria per ufficializzare le circostanze della morte.