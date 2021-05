“La terza estate dell’amore”: annunciato il nuovo album di Cosmo

In arrivo il quarto disco dell'artista che vuole rompere il silenzio con la musica e omaggiare l'amore collettivo Cosmo Credit: © Chiara Lombardi Cecilia Esposito







Arriva l'estate, ma questa volta speriamo sia più speciale. Cosmo, con un post su instagram, ha invocato il bisogno di una nuova stagione di rinascita all'insegna dell'amore collettivo, della libertà e della resistenza. Infatti, dopo la Summer of Love degli Anni 70 e quella dei rave negli Anni 80, adesso è il momento di riprenderci i nostri spazi sociali e intimi, la nostra libertà creativa e il coraggio di andare contro corrente, armati di musica che rompa il silenzio.



Per fare tutto questo Cosmo ha annunciato l'uscita del suo prossimo album, che si chiama "La terza estate dell'amore", disponibile dal 21 maggio. 12 tracce di clubbing, world music e sonorità psichedeliche anticipate da un esperimento-ascolto collettivo su Youtube. L'artista ha trasmesso in diretta l'album in loop: un videoclip di quattro ore in cui era possibile vedere alcune location chiave, luoghi di cultura e aggregazione messi a dura prova dall'ultimo anno, tra cui il Monk e Le Mura a Roma, il Circolo Magnolia a Milano, centri sociali come l'eXSnia, lo spazio culturale occupato Tempio Del Futuro Perduto, fino ad arrivare al Forum di Assago. Un segnale preciso e inequivocabile: la musica torna a rompere il silenzio e la monotonia.