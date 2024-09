Le date del Nameless Festival 2025

Il 17 settembre sono state annunciate le date della dodicesima edizione del Festival che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2025... Antonella Silvestri







E’ diventato un evento musicale imperdibile capace di offrire una varietà musicale senza eguali, che spazia dall’elettronica al rap, dal pop alla latin music, accogliendo i gusti di ogni tipologia di pubblico e permettendo di scoprire nuovi artisti. Parliamo del “Nameless Festival” che si svolge ogni anno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). Oggi, 17 settembre, nel corso della conferenza stampa milanese che si è tenuta presso il Palazzo della Regione - e alla quale hanno preso parte l’organizzatore dell’evento Alberto Fumagalli, l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Barbara Mazzali, il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza e il consigliere comunale di Annone di Brianza Lorenzo Lazzarini - sono state annunciate le date della dodicesima edizione: dal 31 maggio al 2 giugno 2025.

E la notizia ha scatenato l'entusiasmo dei fan che hanno letteralmente assaltato il sito ufficiale, esaurendo i "Super Early Tickets" in meno di 24 ore. Per chi non è riuscito a accaparrarsi uno dei "Super Early Tickets", non c'è da disperare. A partire da mercoledì 18 settembre alle ore 14:00, saranno disponibili i nuovi biglietti sul sito ufficiale del festival: https://namelessfestival.it. Nelle prossime settimane saranno resi noti alcuni degli artisti ospiti della tre giorni. La manifestazione - considerata la “Woodstock del Lario” - ha superato le 100mila presenze nell'edizione 2024, confermandosi uno degli eventi musicali più amati d'Italia e d'Europa. Con un tasso di crescita annuo medio del 50,87 per cento in poco più di un decennio, il festival ha conquistato un pubblico eterogeneo, dal giovanissimo al più adulto, grazie a una programmazione musicale variegata e di altissima qualità.

I numeri parlano chiaro: il 93 per cento dei partecipanti ha già intenzione di tornare nel 2025, e l’82 per cento ha valutato "alta" o "molto alta" l'esperienza complessiva. Questi dati evidenziano la soddisfazione del pubblico e la capacità del festival di creare un'atmosfera unica e coinvolgente. Perché il “Nameless” non è solo musica. E’ una iniziativa - di respiro nazionale e internazionale, che racchiude l’essenza dell’arte con spettacoli dal vivo, installazioni artistiche e un'attenta cura dei dettagli.

L'edizione 2025 ha in serbo grandi novità. Tra queste, un servizio di shuttle gratuito dalle aree limitrofe per facilitare gli spostamenti del pubblico e ridurre l'impatto ambientale.

Altre iniziative confermate includono l’eliminazione dei token con acquisti più facili e veloci; l’acqua gratuita con postazioni dedicate per dissetarsi e parcheggi gratuiti con accessi ridisegnati per una migliore organizzazione.

Il festival si conferma così sempre più attento alla sostenibilità e all'esperienza dei suoi partecipanti. Inoltre la kermesse torna nella sua maestosa location: 400mila metri quadrati di natura incontaminata tra Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Un palcoscenico naturale che, dal 2022, ospita un evento sempre più grande e coinvolgente. Quest'anno, gli spazi verranno ulteriormente ampliati per offrire un'esperienza ancora più immersiva e confortevole a un pubblico sempre più numeroso.

Infine, è disponibile online anche l’”Aftermovie” del nameless Festival 2024 che è un viaggio emozionante attraverso tre giorni di musica, arte e divertimento. Le immagini catturano l'entusiasmo del pubblico, che ha potuto vivere un'esperienza unica e indimenticabile…