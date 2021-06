L’estate 2021 all’Arena di Verona

Si è già riaperta la grande stagione musicale all’Arena di Verona con l’Opera Festival che celebra la sua 98a edizione. Sono 6 mila i posti a sedere: una capienza che pone l’anfiteatro veronese come sempre al primo posto fra i teatri d’Europa pur rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Tra gli appuntamenti in calendario per i prossimi mesi troviamo “Aida”, “La cavalleria rusticana” e “Pagliacci”, “Nabucco“, “La Traviata”, “Turandot”, ognuna con grandiosi allestimenti completamente nuovi rispetto alla tradizione, leggeri e tecnologici. Nel calendario del Festival ci sono anche cinque imperdibili serate-evento: il Requiem di Verdi il 18 luglio, la Plácido Domingo Opera Night il 30 luglio, la grande danza di Roberto Bolle and Friends (con doppio appuntamento il 2 e il 3 agosto); il debutto all’Arena del tenore Jonas Kaufmann per il Gala Event del 17 agosto e la monumentale Nona Sinfonia di Beethoven il 22 agosto. Tutte le informazioni su date e biglietti si possono trovare sul sito www.arena.it.