L’estate musicale inizia con Battiti Live e Sorrisi

Dal 4 maggio in “Road to Battiti” le star del pop si danno appuntamento in Puglia con il team di Radio Norba Mahmood e Annalisa Redazione Sorrisi







Anche quest’anno a scaldare ulteriormente l’estate ci sarà “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, trasmessa come di consueto a luglio da Mediaset (su Radio Norba e Radio Norba Tv andrà invece in onda in diretta dal 21 giugno). Ma la squadra è già pronta a partire con un grande evento gratuito itinerante che attraverserà la Puglia dal 4 maggio e di cui Sorrisi è media partner.

“Road to Battiti” vedrà esibirsi in ogni serata una superstar del pop italiano (Mahmood, The Kolors, Articolo 31, Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Irama, Geolier, Emma, Elodie e Annalisa): il 4 a Foggia, l’11 a Brindisi, il 12 a Ostuni (BR), il 18 a Gravina di Puglia (BA), il 19 a Galatina (LE), il 25 a Margherita di Savoia (BAT), il 26 a Sammichele di Bari, il 1° giugno a San Ferdinando di Puglia (BAT), il 2 a Giovinazzo (BA) e il 4 a Bari. Si inizierà alle 18 dal ”truck” di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, dove i dj intratterranno i fan in attesa dell’artista che si esibirà alle 21. Ci saranno collegamenti radio, interviste e gadget per tutti. E in ogni tappa ci sarà anche Sorrisi con i suoi giornalisti. Vi aspettiamo!