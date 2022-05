Liberato: il nuovo album a sorpresa

L'artista napoletano ha pubblicato un disco nella notte tra il 9 maggio e il 10 maggio Liberato Cecilia Uzzo







«Liberato canta ancora»: con un post su Instagram, pochi minuti prima della mezzanotte tra il 9 e il 10 maggio, l’artista partenopeo ha acceso l’attesa dei fan, ricompensati a breve con un nuovo album. Si intitola "Liberato II", composto da sette brani inediti.

Non è un caso se Liberato ha scelto la data del 9 maggio per tornare con nuova musica: "Nove maggio" è il titolo del singolo d'esordio pubblicato nel febbraio 2017 ed è anche la data del primo concerto dal vivo, avvenuto sul lungomare di Napoli. Nel 2019, ovviamente sempre il 9 maggio, era uscito il primo album (intitolato semplicemente "Liberato"). L’anno dopo aveva curato la colonna sonora del film "Ultras", mentre nel 2021 era stato uno dei due feat (oltre a J Lord) in "Chiagne ancora" di Ghali e aveva pubblicato il singolo "E te veng’ a piglià".

Il nuovo album di Liberato

Ventisette minuti, meno di mezz’ora, attraverso le sette canzoni l’album ritrova in pieno lo stile dell’artista napoletano. Una cifra stilistica unica, quella di Liberato, tra tradizione e modernità: la musica neomelodica, il dialetto napoletano si combinano con il rap e la trap, la musica elettronica, dance e, perfino, le sonorità r’n’b.

Il videoclip "Partenope"

È "Partenope" il brano che apre il nuovo album di Liberato, il video in costume è diretto ancora una volta da Francesco Lettieri, girato a Palazzo Reale di Napoli, e ha come protagonisti l’attore Giacomo Rizzo ("L'amico di famiglia", "Benvenuti al sud") e la danzatrice Tonia Laterza.

lI concerto nel 2022

Più volte rimandato nel corso degli ultimi due anni, il concerto di Liberato a Milano era già molto atteso e l’uscita del nuovo album ha fatto ulteriormente scoppiare l’hype: l’appuntamento è per il prossimo 9 settembre Milano (Ippodromo SNAI San Siro).