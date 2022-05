Ligabue, il nuovo singolo “Non cambierei questa vita con nessun’altra”

A sorpresa, dopo l'uscita della sua autobiografia, il rocker ha pubblicato a mezzanotte una canzone inedita Redazione Sorrisi







Sorpresa per i fan di Luciano Ligabue, che ha pubblicato all'improvviso una nuova canzone. Si intitola "Non cambierei questa vita con nessun'altra", è uscita alla mezzanotte di mercoledì 4 maggio. Il rocker ha annunciato l'uscita del singolo tramite social, poche ore prima di pubblicarlo per etichetta Warner Music. Così Liga ha sorpreso il suo pubblico, soprattutto considerando che il brano inedito arriva immediatamente dopo la pubblicazione della sua autobiografia "Una storia", pubblicata per Mondadori il 3 maggio.

Il tempismo non è una coincidenza, infatti è stato proprio Ligabue a spiegare il legame tra il libro di memorie e la canzone, nel video pubblicato sui social per lanciare "Non cambierei questa vita con nessun'altra" (che, infatti, in copertina presenta proprio una fotografia dell''artista da piccolo): «Il pezzo è conseguente all'autobiografia», spiega nell'annuncio.

Ma le belle sorprese non finiscono qui, perché Ligabue ha già svelato anche un altro dettaglio relativo alla nuova canzone: «Ho la necessità di farlo a Campovolo», annunciando così che "Non cambierei questa vita con nessun'altra" sarà presentato in occasione di “30 anni in un giorno”, il concerto evento (già sold out con oltre 100.000 biglietti venduti) del 4 giugno presso la nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).