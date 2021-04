Lo Stato Sociale e AIL insieme per “Canzoni per la Ricerca”

Una collaborazione speciale per raccogliere fondi per la ricerca scientifica e ricordare un caro amico Lo Stato Sociale Credit: © Jessica De Maio Cecilia Esposito







Una nuova collaborazione davvero speciale quella de Lo Stato Sociale. Questa volta non si tratta di una nuova hit, ma di una campagna di crowfunding con AIL e la sua Sezione bolognese. L'iniziativa si chiama "Canzoni per la Ricerca" e oltre la raccolta fondi prevede anche un concerto acustico in streaming del collettivo bolognese che si terrà venerdì 30 aprile dalle ore 18:00 sul canale Twitch della band e in Emilia Romagna su Lepida TV - canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky.



"Canzoni per la Ricerca" è nata per ricordare Mario, un amico del gruppo scomparso per una leucemia e al quale la band ha dedicato il brano “Equazione”. I fondi raccolti attraverso l’iniziativa saranno destinati alla ricerca scientifica, ai giovani medici e biologi impegnati a Bologna nell’Istituto di Ematologia "L. e A. Seràgnoli", dove Mario è stato seguito, e in altri centri italiani.

«La canzone “Equazione” è nata quando il nostro amico Mario è morto di leucemia», spiega Alberto Cazzola, il bassista delle band e compositore del brano: «Nel momento in cui la scrivevo, oltre al dolore, c’era la voglia di ricordarlo e di dare un futuro ed un senso a quelle parole. Da qui la decisione di donare i proventi derivati della canzone ad AIL e alla ricerca sui tumori del sangue. Per lo stesso motivo abbiamo deciso di organizzare un evento nel giorno del compleanno di Mario. Noi de lo Stato Sociale suoneremo qualche canzone, ma ci saranno anche Cimini e Gregorio Sanchez, colleghi dell’etichetta Garrincha Dischi, sensibili all’iniziativa. Ci saranno chiacchiere e sorprese».

Come e dove donare

Sarà possibile sostenere questa iniziativa con due diverse modalità:

Dal 20 aprile al 9 maggio accedendo alla piattaforma di crowdfunding AIL a questo link, dove sarà possibile scegliere l’iniziativa creata da Lo Stato Sociale e donare.

accedendo alla piattaforma di a questo link, dove sarà possibile scegliere l’iniziativa creata da Lo Stato Sociale e donare. Il 30 aprile, dopo essersi registrati, sarà possibile seguire dalle 18:00 in diretta su Twitch il concerto live del gruppo e donare a favore di AIL direttamente dalla piattaforma di streaming.

A tutte le persone che parteciperanno, Lo Stato Sociale invierà via e-mail un regalo speciale, per ringraziare chi ha contributo a scrivere una canzone diversa, di speranza e futuro per i pazienti.