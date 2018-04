L’omaggio delle star a Elton John in «Revamp»

05 Aprile 2018 | 17:15 di Francesco Chignola

Partirà a settembre dagli Usa il «Farewell yellow brick road», l’ultimo tour di Elton John: lo porterà in giro per il mondo fino al 2021, Italia compresa (dove si esibirà il 29 e 30 maggio 2019 all’Arena di Verona).

Tre anni e circa 300 concerti per un addio alle scene che si preannuncia leggendario. Ma la festa per la «pensione» del grande artista inglese inizia il 6 aprile con l’uscita del disco «Revamp», dove le popstar di oggi gli rendono omaggio rivisitando i capolavori scritti assieme all’amico paroliere Bernie Taupin, con cui collabora da 50 anni.

Nell’album i Coldplay suonano «We all fall in love sometimes», Ed Sheeran fa sua «Candle in the wind», Sam Smith canta «Daniel» e Lady Gaga «Your song», ma ci sono anche Alessia Cara, Mary J. Blige, Demi Lovato, Florence + The Machine e rock band come The Killers e Queens of the Stone Age.

E oltre a «Revamp» sempre il 6 aprile esce anche «Restoration», dove i brani di John e Taupin sono reinterpretati in chiave country da «specialisti» come Chris Stapleton, Kacey Musgraves, Miley Cyrus, Miranda Lambert e Willie Nelson.