Luciano Ligabue e Orietta Berti Ufficiale e Commendatore al Merito della Repubblica Italiana

Il 2 giugno a Reggio Emilia due importanti cariche sono state assegnate a due grandi nomi della musica Alessandro Alicandri







La notizia era già diffusa attraverso un decreto il 27 dicembre del 2021, ma dal 2 giugno 2022 ufficialmente attraverso una cerimonia tenutasi a Reggio Emilia, Luciano Ligabue e Orietta Berti sono diventati rispettivamente Ufficiale e Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Come indicato dal quirinale, il motivo dell'onorificenza è per ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.