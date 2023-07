Madonna, il messaggio ai fan: «Ho sentito il vostro amore»

Dopo il ricovero, la popstar in ripresa ha ringraziato sui social i fan e ha dato aggiornamenti sul "Celebration" tour Madonna Credit: © Getty Cecilia Uzzo







Sta meglio Madonna, che si è affrettata a rassicurare i fan e a ringraziarli per l’affetto dimostrato nelle scorse settimane. La popstar, che compie 65 anni in agosto, avrebbe dovuto dare il via al tour mondiale “Celebration” a Vancouver il 15 luglio: una tournée importante, organizzata per festeggiare i suoi 40 anni di carriera.

Tra la fatica e la concentrazione, avrebbe trascurato alcuni sintomi che hanno poi reso necessario il ricovero in ospedale, per alcuni giorni perfino in terapia intensiva per una grave infezione batterica che avrebbe messo a repentaglio la vita dell’artista. La notizia era stata data lo scorso 24 giugno; poi, per fortuna, la situazione è rapidamente migliorata e la cantante è già tornata a casa, anche se convalescente. È stata Madonna stessa a voler comunicare con i fan tramite i social, affidando a Instagram un lungo messaggio, di ringraziamenti e di aggiornamento.

«Grazie per la vostra energia positiva, preghiere e parole di guarigione e incoraggiamento. Ho sentito il vostro amore. Sono sulla via della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita. Il primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il secondo che non volevo deludere chi aveva comprato i biglietti per il mio tour. Non volevo deludere nemmeno le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere qualcuno. La mia priorità ora è la mia salute, recuperare le forze e vi assicuro che tornerò da voi il prima possibile! Il piano attuale è di riprogrammare la tranche nordamericana del tour e iniziare a ottobre in Europa. Non potrei essere più grata per le vostre cure e il vostro sostegno. Con amore, M».

Stando alla dichiarazione della popstar, dunque, il tour partirà in ottobre direttamente dall'Europa, mentre i concerti fissati negli Statu Uniti e Canada verranno recuperati in seguito. In Italia, il tour “Celebration” farà due tappe, il 23 e il 25 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago, già sold out da tempo, nonostante i prezzi stellari dei biglietti.