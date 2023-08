Måneskin: un nuovo singolo e la nomination agli Mtv Video Music Awards 2023

La band romana è candidata al premio nella categoria “Best Rock” con “The Loneliest” I Måneskin a San Siro Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Un nuovo singolo e una nomination prestigiosa per i Måneskin. Il gruppo romano è stato infatti nominato per la prossima edizione degli Mtv Video Music Awards, nella categoria “Best Rock” con il video del brano “The Loneliest”. All'evento, in programma al Prudential Center nel New Jersey il 12 settembre, i Måneskin dovranno vedersela con i Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers. I Maneskin avevano già vinto, primi artisti italiani in assoluto, il premio per il miglior video alternativo per la canzone “I wanna be your slave” agli VMA 2022 e il premio come miglior gruppo rock agli European Music Awards (Ema) del 2021.

Del nuovo singolo, invece, si sa ancora poco a parte il titolo che è "Honey (are u coming?)". Annunciato con un breve post su Instagram, dovrebbe comunque uscire “a breve”. Intanto a settembre Damiano, Victoria, Thomas e Ethan saranno di nuovo live con il “Rush!World Tour”, nelle maggiori arene di Nord America, Sud America, Giappone, Uk e tutta Europa.