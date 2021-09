Marco Mengoni inaugura il “Supersalone” di Milano

“Marco Risuona”: un live in Triennale per presentare il nuovo singolo e un’installazione sonora con al centro la sua voce e le sue canzoni Marco Mengoni Credit: © Alvaro Beamud Cortes Lorenzo Di Palma







Con “Marco Risuona”, un “concerto-evento” in versione inedita alla Triennale di Milano, Marco Mengoni ha di fatto inaugurato, sabato 4 settembre, il Salone del Mobile 2021, il più importante evento dedicato al design del nostro Paese, curato dall’architetto Stefano Boeri e ribattezzato per l’occasione il “SuperSalone” della ripartenza.

Lo show è stato un set up esclusivo per il cantautore che, accompagnato da pianoforte, contrabbasso, chitarra, batteria e quattro cori, ha dato vita a un’incredibile performance live con alcuni dei suoi successi più celebri: L’Essenziale, Proteggiti da me, Ti ho voluto bene veramente, Hola oltre a Ma stasera, il nuovo singolo, già certificato platino, un’inedita cover di I’d rather go blind di Etta James e una suggestiva cover di What the world needs now is love di Burt Bacharach.

Marco Mengoni: un live unico per il SuperSalone Mengoni alla Triennale Credit: © Roberto Graziano Moro Mengoni alla Triennale Credit: © Roberto Graziano Moro Mengoni alla Triennale Credit: © Roberto Graziano Moro Mengoni alla Triennale Credit: © Roberto Graziano Moro Mengoni alla Triennale Credit: © Roberto Graziano Moro

Inoltre da domenica 5 settembre (e fino al 10 settembre) è anche possibile visitare “Resonantrees Performing Marco Mengoni”, un’installazione sonora con al centro la voce e le canzoni di Mengoni che risuonano all’interno degli alberi del “Bosco di Forestami” realizzata dal sound artist Federico Ortica, presente agli spazi espositivi del “Supersalone” a Fiera di Milano Rho.

Il progetto adotta un approccio multisensoriale e multidimensionale e coinvolgerà i visitatori in un’esperienza unica di totale immersione nelle sonorità di Marco Mengoni all'interno di una “foresta urbana risuonante” fatta di molteplici essenze, in cui gli alberi - grazie all’applicazione di speciali trasduttori che “mettono in risonanza” le diverse piante - diventano generatori di onde acustiche, facendo risuonare la voce e le melodie di Mengoni. Tutti gli alberi al termine della manifestazione saranno destinati alla piantumazione nell’area della Città Metropolitana di Milano.

Marco Mengoni è anche protagonista dell’apertura istituzionale del Salone del Mobile, in cui canterà l’Inno di Mameli alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.