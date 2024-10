Max Pezzali: «In Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, rivedo me da giovane»

Al Lucca Comics & Games 2024 l'artista si racconta tra aneddoti e curiosità Alessandro Alicandri







Il Lucca Comics & Games 2024 parte all'insegna del grande pop con Max Pezzali. Nell'incontro con il pubblico del 30 ottobre, Max si è raccontato con grande sincerità in occasione della presentazione di "Max Forever Gran Prix", il nuovo fumetto realizzato con lo scrittore, sceneggiatore e disegnatore Roberto Recchioni. L'opera sarà disponibile durante la manifestazione e nei prossimi concerti previsti tra fine 2024 e 2025 a Milano, Roma e poi Imola. L'incontro è stato condotto dal musicista e voce radiofonica Andrea Rock.

«In Roberto ho trovato un "partner in crime" eccezionale. L'ho conosciuto durante un videoclip realizzato con Lo Stato Sociale (si riferisce al video animato che accompagna "Una canzone come gli 883") e da lì è nato un rapporto creativo, lui capisce sempre quali sono le mie intenzioni» dice Max Pezzali nelle battute iniziali dell'incontro.

Da questo rapporto nato in pandemia è scaturito tutto l'immaginario dei suoi recenti spettacoli: i personaggi, gli oggetti e le storie raccontate dagli 883 e da Max prendono vita attraverso le creazioni di Roberto Recchioni viste durante i suoi tour, nelle grafiche animate e in scena.

Quando si parla di simboli come l'Ambre Magique, il due di picche, il deca (le dieci mila lire) però, non si parla di citazioni che vogliono evocare sentimenti tristi, tutt'altro. «Rifuggo da sempre la nostalgia» dice Max «ti fa sentire vecchio, il che mi dà fastidissimo. Non voglio guardarmi indietro, ma esiste un passato che oggi è tornato di grande moda. Gli Anni 90 aveva i suoi problemi ma che è entrata nella memoria come un'epoca rassicurante, così tanto che oggi questi brani, anche i miei brani, sono ascoltati da ragazzini nati da genitori che a loro volta sono nati quando questi brani erano appena usciti. E nonostante tutto amano quel mondo sentendolo proprio».

Non è un caso che questo ritorno degli Anni 90 abbia fatto bene a un'artista che oggi sta vivendo, ancora dopo tanti anni di carriera, un rinnovato momento d'oro. «Chi è venuto a vedermi in concerto si è divertito e vuole tornare a divertirsi. Il mio obiettivo è fare in modo che le persone escano da un mio concerto sempre più felici di quando sono entrate ed è per questo che immaginiamo sempre cose nuove e differenti».

«Ringrazio il cielo che le persone continuino a venire a vedermi in quella che oggi è la mia principale attività, i live: è il frutto della tenacia, non ho mai mollato. Analizzando quello che sta succedendo oggi, vedo i frutti di un lavoro costante fatto in passato anche in contesti più piccoli, come i concerti di piazza o nelle arene d'estate. Anche lì si è coltivata e rafforzata la "fan base" che oggi mi permette di suonare davanti a 50 mila persone in uno stadio».

In merito alla serie "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", grande successo Sky, racconta un aneddoto molto interessante: «All'inizio ero in ansia, perché la serie è un biopic tratto dal libro "I cowboy non mollano mai", ma è anche "liberamente tratta" dalla vita degli 883. Bisognava capire se quella idea di serializzazione poteva stare in piedi. Quando l'ho inviata in visione a Roberto, a lui è piaciuta e da lì, consapevole della sua esperienza, ho capito che poteva funzionare».

L'incontro si chiude con un'estemporanea dichiarazione in merito a quale artista Max vede oggi come suo "erede" nella musica: «Nella penna di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, vedo una capacità di narrazione simile alla mia. Lui vive le cose proprio come le vivo io» spiega «spesso gli ho detto di non stare in ansia... ma quando sei così di carattere non cambi. Ecco: in lui rivedo me da giovane».