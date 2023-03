Milano ricorda Gianni Sassi, innovatore totale

Un concerto, una strada, un libro, un documentario per celebrare, a vent'anni dalla scomparsa, uno dei creativi più poliedrici e visionari che il nostro Paese abbia conosciuto: dalla musica alla pubblicità, dall'editoria all'organizzazione di eventi Enrico Casarini







C'era una volta Gianni Sassi, e per fortuna in fondo c'è ancora. Se il nome non vi suona familiare, questo è un buon momento per rimediare. Scomparso nel 1993 a soli 55 anni, in trent'anni di frenetica attività Sassi era riuscito a imporsi come uno dei personaggi più poliedrici e visionari nel mondo della comunicazione, della creatività e della produzione culturale italiana.

Ancora più importante, però, è stata la sua preveggenza. Lavorando come art director, pubblicitario, editore, fotografo, organizzatore di eventi e discografico, Sassi aveva anticipato il mondo creativo in cui viviamo oggi noi, dove tutto è connesso e il talento vero esplode quando riesce a “trasformarsi” in cento talenti.

Dire che dalla sua Milano Gianni Sassi sia riuscito a fare di tutto è vago, ma rende l'idea. La sua impresa più popolare è stata quella discografica, legata soprattutto alla Cramps, etichetta di cui fu uno dei fondatori. Verrà ricordata il 6 aprile al teatro Lirico Giorgio Gaber con il concerto “Cramps Records (1972-2022)”. La Cramps ha rappresentato una fetta enorme della nuova musica italiana, tra rock, jazz e contemporanea, è stata la casa degli Area, di Eugenio Finardi, degli Skiantos… E proprio Patrizio Fariselli (il tastierista degli Area, che oggi si presenta con l'Area Open Project), Finardi e gli Skiantos, con Lucio Fabbri, Carlo Boccadoro e Andrea Tich sono in cartellone al Lirico.

Anche il Comune di Milano ha pensato a Sassi nel ventennale della morte: gli ha intitolato una “passeggiata” a CityLife, il modernissimo quartiere sorto nell'area un tempo occupata dalla Fiera. Per voluta combinazione, questa strada incrocia via Demetrio Stratos, così come Sassi e il cantante degli Area s'incrociarono in tanti progetti, dal jazz-rock alla sperimentazione vocale.

Chi vuole stupirsi di fronte alle mille avventure di Sassi può poi abbandonarsi alla lettura di “Gianni Sassi. La Cramps & altri racconti”, biografia informatissima e innamorata pubblicata lo scorso gennaio dal giornalista Giordano Casiraghi (Arcana; 17,50 euro). Ancora in attesa di distribuzione, invece, è il documentario “Gianni Sassi. L'occhio, l'orecchio, la gola” di Roberto Manfredi e Stefano Piantini, altro racconto polifonico dell'universo Sassi.