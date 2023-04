Morgan in concerto per la nuova scuola di musica a Monza

Una scuola di musica innovativa e inclusiva a Monza. È il progetto a cui sta lavorando la congregazione delle suore del Preziosissimo Sangue con il sostegno di Morgan alias Marco Castoldi, artista e divulgatore della bellezza della musica. Si chiamerà “Una musica per tutti” e ha l’obiettivo, oltre a quello di includere ogni forma di disabilità, di rendere migliori gli esseri umani attraverso il suono, il ritmo, le melodie e le armonie. Protagonista assoluto non è il virtuosismo o il tecnicismo ma la dimensione dell’ascolto come prima dote dell’artista. La musica sarà trasmessa, quindi, come arte capace di stimolare comunicazione, relazione, apprendimento, motricità ed espressione.

«La musica è speciale. Quando sei solo, capisce la tua solitudine e ti mette in contatto con gli altri. Quando si suona insieme, sembra di conoscersi! Gli esseri umani hanno inventato la musica per stare bene. Quando non si sta bene, è molto più potente la musica di qualsiasi altra azione di intervento»: parole di Morgan a cui fanno da eco le dichiarazioni di Gianbattista Martinelli, direttore generale delle scuole del Preziosissimo Sangue: «La scuola sarà realizzata a Monza, con spazi per performance, aule attrezzate e strumenti. Si tratta di un progetto importante per il territorio, che cercherà di raccogliere il contributo economico di enti erogatori pubblici e privati, oltre che per gli spazi da allestire, anche per finanziare borse di studio per i giovani musicisti».

«Morgan vuole sostenere questo progetto perché crede nell’unicità della musica, della sua valenza educativa e sociale e perché sa bene quanto sia importante diffonderne la pratica come strumento di accesso alla bellezza. In famiglia amiamo la musica, a partire dalla mamma che ce ne ha trasmesso la bellezza. Siamo cresciuti con una zia disabile, sorella della mamma, che amava tanto la musica: ballava e cantava. Ma non c’erano scuole per lei all’epoca. Il sogno che la musica sia un luogo di integrazione e di inclusione, si sta piano piano realizzando con questo progetto. Qui, a Monza, aperta a tutti. Non solo ai disabili, ma a coloro che ritengano la musica un’esperienza umana fondamentale. Non ho avuto dubbi, che mio fratello potesse essere testimonial di questa avventura. E lui ha subito accettato. La Congregazione delle Suore del Preziosissimo Sangue è alla base di questo progetto e lo desidera fortemente» spiega Roberta Castoldi, referente per la comunicazione della congregazione.

Intanto il 20 aprile, si tiene un concerto benefico al teatro Manzoni di Monza dove Morgan si esibisce insieme con l’orchestra sinfonica milanese “AllegroModerato” (un’orchestra “integrata” composta anche da musicisti con disabilità). La serata è condotta dal comico Giovanni D’Angella insieme con Penelope Landini. L’appuntamento è alle 20.30.