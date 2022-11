Mtv European Music Awards: i Pinguini Tattici Nucleari vincono il Best Italy Act

L'annuncio arriva a poche ore dal grande evento nella città tedesca Alessandro Alicandri







Sorrisi è a Düsseldorf per seguire gli Mtv European Music Awards ma gli annunci sulle premiazioni iniziano già a fioccare come neve. I Pinguini Tattici Nucleari hanno vinto il Best Italy Act 2022! Il premio è arrivato lo scorso anno nelle mani di Aka 7even, nel 2020 a Diodato e nella storia di Mtv questo ambito premio riconosciuto a livello europeo e internazionale l'hanno ricevuto nomi della musica come i Subsonica, Elisa, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso e molti altri. I candidati di quest'anno invece oltre ai Pinguini Tattici Nucleari erano Ariete, Blanco, Elodie e i Måneskin.