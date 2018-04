Mudimbi torna a scuola, come insegnante: le immagini del tour

10 Aprile 2018 | 17:28 di Giulia Ciavarelli

Mudimbi torna fra i banchi di scuola. Lo abbiamo conosciuto e apprezzato sul palco del Festival di Sanremo 2018 tra le Nuove Proposte, e ora l'artista ha deciso di raccontare la propria esperienza, sia umana che professionale, ai ragazzi più giovani. E lo ha fatto con un mini tour (appena terminato) nelle scuole elementari, medie e superiori della sua regione, le Marche.

«Sono nato e cresciuto in un paese di provincia, non in una metropoli. Ho avuto un padre che se n’è fregato di me togliendomi il saluto da piccolo, siamo andati avanti soli io e mia madre. Per 10 anni ho fatto un lavoro che non mi rendeva felice e, nonostante ciò, ho avuto la forza di prendere tutto quello che la vita mi aveva dato e cambiarlo» ha raccontato l'artista riguardo la sua intensa storia personale. Per Mudimbi, le ore trascorse all'interno delle aule scolastiche sono state utili per raccontare non solo il suo passato fatto di perseveranza e umiltà, ma anche per parlare di musica e riascoltare insieme ai più giovani la canzone «Il Mago», brano che ha anticipato l'uscita del primo album «Michel».

«Sono stato nelle scuole per parlare ai ragazzi di tutte le età, per passare un po’ di tempo insieme e soprattutto per assicurarmi che abbiano ben chiaro il concetto che, a prescindere da ciò che la vita ti dà, scegli tu cosa farci».