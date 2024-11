Musica, emozioni e riconoscimenti con i SIAE Music Awards

Sabato 23 novembre si è svolta la seconda edizione. A condurre l'evento Amadeus Antonella Silvestri







I riflettori si sono accesi sul meglio della musica italiana ai Siae Music Awards. Un’atmosfera magica ha avvolto sabato 23 novembre il Superstudio di Milano dove si è tenuta la cerimonia che ha visto trionfare, tra gli altri, artisti del calibro di Marco Mengoni, Gaetano Curreri, Riccardo Zanotti (dei Pinguini Tattici Nucleari), Stash (frontman dei The Kolors), Dardust, Stefano Lentini, Lazza, Davide Petrella, Davide Simonetta, Lele Marchitelli, Molella, premiati per i loro successi che hanno dominato le classifiche del 2023.

Amadeus, con la sua consueta verve, ha condotto la serata, intervistando i vincitori e omaggiando le figure più importanti della musica italiana. La Siae, attraverso questi riconoscimenti, ha voluto celebrare non solo i singoli artisti, ma anche le etichette discografiche, i produttori e tutti coloro che contribuiscono alla creazione e alla diffusione della musica. Il conduttore TV ha subito catturato il pubblico con parole che racchiudono il senso dell’evento: «La musica italiana è viva, sorprendente e fa sistema. La Siae tutela questa fabbrica della creatività, e per me è un’emozione far parte di questo “noi” che vive di musica. La musica è davvero stata la colonna sonora della mia carriera professionale. Per me, che fin da ragazzino mi divertivo ad abbinare cantante e autore, andare a cercare chi ci fosse dietro a quel pezzo, è davvero un privilegio essere qui».

La serata non è stata solo una premiazione, ma una vera e propria celebrazione della musica in tutte le sue forme, arricchita dalla presenza di ospiti d’eccezione come Ornella Vanoni, Mario Lavezzi, il regista Gabriele Muccino e l’attore Lino Guanciale. Salvatore Nastasi, presidente della Siae, ha sottolineato l’importanza di un evento come questo: «Celebriamo i 100mila iscritti alla Siae e il loro ruolo nel portare la musica italiana nel mondo. Noi tuteliamo ogni giorno, da 142 anni, i nostri Autori e i nostri Editori, ma essere qui stasera e avere l'occasione di alzare i calici insieme rende questa serata un momento unico di condivisione e festa. Qui oggi premiamo tutti coloro che hanno dato voce alle nostre emozioni, che hanno composto le canzoni che ascoltiamo e balliamo, le musiche che ci accompagnano mentre guardiamo i nostri film preferiti. Valorizzare questo patrimonio immenso e tutelarlo è da sempre il nostro compito». Un messaggio forte, che parla di tutela, valorizzazione e riconoscimento di un patrimonio che va oltre i confini nazionali. I Siae Music Awards non si limitano a premiare chi sta sotto i riflettori, ma accendono le luci anche su chi sta dietro le quinte, come i compositori e gli autori che danno vita a brani celebri e indimenticabili. Tra i riconoscimenti, spiccano i successi di canzoni che ci hanno accompagnato in ogni momento dell’anno, dalle playlist alle colonne sonore dei film più amati.

La serata, organizzata con la direzione artistica di LaTarma Entertainment e prodotta da Live Nation, ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo culturale e istituzionale, come il sottosegretario Gianmarco Mazzi, l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi e il direttore generale della Siae Matteo Fedeli. Un’occasione speciale resa ancora più unica dall’accompagnamento musicale curato dal Maestro Valeriano Chiaravalle e dalla cucina d’autore firmata dallo chef Carlo Cracco. Ma anche altri volti illustri del mondo musicale e culturale hanno preso parte all’evento: la presidente di Rai Com Claudia Mazzola, la conduttrice radiofonica di Rai Radio 2 Natasha Lusenti, Silvia Danielli di Billboard Italia, Alfredo Gramitto Ricci (Edizioni Curci), il figlio di Ennio Morricone Marco Morricone, Max Brigante (manager di Ultimo), Rita Allevato (manager di Paolo Conte), Matteo Zanobini (Edizioni Picicca e manager di Brunori Sas). A catturare l’attenzione è stata l’intensa interpretazione di Francesca Modugno, nipote 14enne del leggendario Domenico, che ha regalato al pubblico un emozionante tributo esibendosi con il brano simbolo del nonno, Volare. Le note senza tempo della canzone hanno trasportato gli spettatori in un viaggio nostalgico, rinnovando l’eredità di uno degli artisti più rappresentativi della storia della musica italiana.

In occasione della seconda edizione dei Siae Music Awards, un tributo speciale è stato dedicato a uno dei capolavori più amati dell'opera italiana: la Turandot di Giacomo Puccini. In questo anno così significativo, che segna il centenario della scomparsa del Maestro, la SIAE ha voluto celebrare un'opera che continua a incantare generazioni di ascoltatori. Con l'ingresso della Turandot nel pubblico dominio a partire dal prossimo anno, questo riconoscimento diventa un ultimo omaggio al genio di Puccini e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua creazione e alla sua diffusione nel mondo.

In un’atmosfera di festa, tra performance live e aneddoti condivisi, la serata-evento è stata l’occasione per ricordare al pubblico quanto la musica non sia solo intrattenimento, ma una parte fondamentale del nostro tessuto culturale. «Valorizzare e proteggere la creatività – ha concluso Amadeus – significa costruire un ponte tra le emozioni di oggi e quelle di domani». Un messaggio che risuona forte, come le note di una canzone che non smettiamo mai di cantare.

Ecco i vincitori:

Miglior canzone - Radio

Italodisco

Autori: Alex, Stash, Starchild, Davide Petrella

Editori: Wonder Manage, The Beautiful Ones, Baraonda Edizioni, Diana, Garage Days, Universal Music Publishing

Miglior canzone - Club

Freed from desire

Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)

Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

Miglior canzone Jazz

Diavolo Rosso

Autori: Paolo Conte

Editori: Universal Music Publishing

Miglior canzone - Locali da ballo con musica live

Due vite

Autori: Marco Mengoni, Davide Petrella, Davide Simonetta

Editori: Universal Music Publishing, Garage Days, Eclectic Music Publishing, No Comment Opificio Musicale

Miglior canzone - Locali con musica live

Nel blu, dipinto di blu

Autori: Domenico Modugno, Franco Migliacci

Editori: Curci Edizioni

Miglior canzone italiana all’Estero

I’m good (Blue)

Autori: Maury, Jeffrey Jey, Massimo Gabutti, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)

Editori: GZ2538, DiPiù, Sony Music Publishing Italy, BMG Rights Management

Miglior canzone Streaming Italia

Cenere

Autori: Lazza, Dardust, Davide Petrella

Editori: Universal Music Publishing, Garage Days, Me Next, J

Miglior colonna sonora - Film tv

I cacciatori del cielo

Autori: Pasquale Catalano, Antonio Fresa

Editori: Curci Edizioni

Miglior colonna sonora - Serie tv

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 3

Autori: Andrea Farri

Editori: Rai Com, 9 aprile

Miglior colonna sonora - Cinema

C’è ancora domani

Autori: Lele Marchitelli

Editori: Flipper, Nightingale Songs

Miglior colonna sonora - Film streaming

Il grande giorno

Autori: Brunori Sas

Editori: Warner Chappell Music Italiana, Picicca

Miglior colonna sonora - Serie tv streaming

Mare Fuori

Autori: Stefano Lentini, Raiz, Matteo Paolillo, Lolloflow

Editori: Rai Com, Coloora

Premio Live Concert

Riccardo Zanotti, Enrico Brun, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli, Andrea Pisani

Premio Live Recital

Ennio Morricone

Miglior Autore Under 35

Ultimo

Best Recorded Track

Rewind

Autori: Vasco Rossi, Gaetano Curreri

Editori: Emi Music Publishing, Giamaica

Miglior canzone Social Italia

Due vite

Autori: Marco Mengoni, Davide Petrella, Davide Simonetta

Editori: Universal Music Publishing, Garage Days, Eclectic Music Publishing, No Comment Opificio Musicale