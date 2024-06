“Musicultura 2024”, il 21 e 22 giugno allo Sferisterio di Macerata gli 8 Vincitori della XXXV edizione

A condurre sarà l’inedita coppia formata da Carolina Di Domenico e Paola Turci Redazione Sorrisi







Musicultura 2024, ultimo rush. Il 21 e 22 giugno allo Sferisterio di Macerata gli 8 Vincitori della XXXV edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore, diretto da Ezio Nannipieri, si contenderanno il titolo di vincitore assoluto.

Gli artisti in gara sono: Nico Arezzo con "Nicareddu", Anna Castiglia con "Ghali", De.Stradis con "Quadri d’autore", Nyco Ferrari con "Sono fatto così", Bianca Frau con "Va tutto bene", Helle con "Lisou", Eugenio Sournia con "Il cielo" e The Snookers con "Guai".

A condurre la XXXV edizione di Musicultura sarà l’inedita coppia formata da Carolina Di Domenico e Paola Turci.

Venerdì 21 giugno Diodato apre la prima delle due serate finali del concorso. Sul palco dell’Arena Sferisterio anche la poliedrica e meritatamente lanciatissima Serena Brancale. Non manca la musica internazionale, con il giovane chitarrista polacco Marcin, al debutto in Italia. E ancora Filippo Graziani.

Sabato 22 giugno Enzo Avitabile festeggerà a Musicultura, con i Bottari e la formazione al completo, i 20 anni di “Salvamm‘ o munno”. Nada sarà un altro ingrediente della serata, che vedrà anche le partecipazioni speciali di Carlotta Proietti e di Alessandro Bianchi con la sua intelligente comicità.

I biglietti per le serate finali del 21 e 22 giugno sono disponibili sul circuito Vivaticket.

Quest’anno si sono iscritti al concorso 1.187 artisti, dopo accurate selezioni e audizioni dal vivo si è giunti a una rosa di 18 finalisti. Tra questi, gli 8 Vincitori del Festival sono stati designati dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura che, in questa XXXV edizione, è composto da: Francesco Amato, Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Dardust, Teresa De Sio, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Ron, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni e Sandro Veronesi.

Gli 8 Vincitori si esibiranno con le loro canzoni di fronte al pubblico dello Sferisterio sia venerdì 21, sia sabato 22 giugno. Sarà proprio il voto degli spettatori a decretare il Vincitore assoluto di Musicultura 2024, al quale andranno i 20mila euro del Premio Banca Macerata. Altri significativi riconoscimenti sono il Premio PMI per il miglior progetto discografico (€ 2,000), il Premio delle Università di Macerata e di Camerino per il miglior testo (€ 2.000), e l’ambita Targa della Critica (€ 3.000) intitolata a Piero Cesanelli, l’ideatore di Musicultura e suo direttore artistico dalla prima edizione fino al 2019. Questa edizione di Musicultura vede inoltre l’istituzione di un nuovo, speciale riconoscimento, il Premio “La

Casa in riva al Mare” (€ 2.000). A deciderne l’assegnazione a uno degli otto vincitori sarà una giuria di

detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona. L’iniziativa, promossa e sostenuta dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche Giancarlo Giulianelli, rappresenta il punto di arrivo di un più ampio progetto, che nel corso dell’anno ha visto Musicultura operare all’interno del carcere con percorsi laboratoriali a tema musicale che hanno coinvolto i detenuti e che hanno visto le canzoni trasformarsi, in un ambiente tutt’altro che facile, in formidabili passe-partout d’accesso ai sentimenti e all’immaginazione.

La Rai è main media partner di Musicultura con Rai Radio1, Rai 2, TgR, Rainews24, RaiNews.it, Rai Italia e

RaiPlay. Rai Radio1 seguirà la due giorni con programmi, in diretta e in differita, condotti da Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola, Rai 2 dedicherà all’evento uno special televisivo che andrà in onda il prossimo 15 luglio e che Rai Italia diffonderà oltre i confini nazionali.