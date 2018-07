Negramaro, tutte le date dei concerti nei palasport

Il tour estivo è stato un grande successo, ma la band salentina non si ferma: parte a novembre una nuova tournée nei palazzetti italiani

23 Luglio 2018 | 14:16 di Giulia Ciavarelli

«E non è ancora finita...» scrivono i Negramaro sui social, che in autunno torneranno a suonare dal vivo in quattordici date nei più importanti palasport italiani. La nuova tournée della band, «Amore Che Torni Tour Indoor 2018», li vedrà di nuovo insieme sul palco da novembre 2018.

Il successo dei concerti negli stadi è stato travolgente: oltre 175.000 spettatori hanno assistito alla grande festa della band, uno show dinamico e ricco di momenti emozionanti arricchiti dai successi musicali più belli della lunga carriera della band. Con i loro live estivi, i Negramaro hanno fatto segnare un importante record: nessun gruppo italiano, infatti, aveva mai realizzato sei date negli stadi in unico tour. Un vero e proprio primato che li ha fatti entrare nel guinnes della musica italiana.

Terminata la pausa estiva, per la band sarà il momento di ripartire: prodotta e organizzata da Live Nation Italia, l'«Amore Che Torni Tour Indoor 2018» partirà da Rimini il 15 novembre ("prova generale") e andrà a Bologna, Mantova, Padova, Conegliano, Milano, Torino e Roma; nel mese di dicembre, invece, le tappe saranno Caserta, Acireale, Reggio Calabria, Bari, Eboli e Firenze.

I biglietti per il tour saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di mercoledì 25 luglio su TicketOne, TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati.



LE DATE

15 novembre – Rimini, RDS Stadium (“Data Zero”)

17 novembre – Bologna, Unipol Arena

18 novembre – Mantova, Palabam

20 novembre – Padova, Kioene Arena

21 novembre – Conegliano, Zoppas Arena

23 novembre – Milano, Mediolanum Forum

26 novembre – Torino, Pala Alpitour

29 novembre – Roma, Palalottomatica

2 dicembre – Caserta, Palamaggiò

5 dicembre – Acireale, Pal’Art Hotel

8 dicembre – Reggio Calabria, Palacalafiore

10 dicembre – Bari, Palaflorio

13 dicembre– Eboli, Palasele

15 dicembre – Firenze, Mandela Forum