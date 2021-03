NOW TV diventa NOW e arriva su Fire TV

Il servizio streaming di Sky ha una nuova veste, più semplice e accessibile Redazione Sorrisi







Una nuova identità e un nuovo look: Now Tv diventa semplicemente NOW. Il servizio in streaming di Sky cambia faccia da oggi in Italia, Irlanda e Regno Unito: un nuovo nome, un nuovo logo e un nuovo posizionamento. Non solo, l’app è ora disponibile anche sui dispositivi Fire Tv di Amazon.

Marina Storti, Managing Director di NOW UK, ha commentato: «NOW è sempre stata la casa dell’intrattenimento di qualità e l’evoluzione del nostro brand fa in modo che nessuno debba perdersi i suoi contenuti di intrattenimento preferiti. Passando da NOW TV a NOW, sposiamo l’eccellente qualità del nostro intrattenimento con la semplicità assoluta. Questa immediatezza dà vita ad una destinazione ideale, nonché ad una comunità pronta ad accogliere tutti coloro che amano l’intrattenimento di qualità».

«È un giorno importante, che segna il primo passo verso l’evoluzione di NOW e rappresenta la nostra ambizione di diventare sempre di più la destinazione per gli appassionati di intrattenimento di qualità. Questa è la prima di una serie di novità importanti che arriveranno nei prossimi mesi» aggiunge Claudia Avanzi, Managing Director di NOW Italia.

Come guardare NOW

Un rebranding nel nome della semplicità e dell’accessibilità. È già possibile connettersi al servizio streaming da smartphone, tablet, computer, game console e dispositivi tv. Da oggi però NOW sarà disponibile anche su Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4k e, grazie all’integrazione dei dispositivi con Alexa, gli utenti potranno accedere anche attraverso la propria voce.

Quanto costa

Si pagano 29,99 euro al mese (14,99 euro al giorno) per il Pass Sport che dà accesso al calcio e allo sport Sky in HD. Sono invece 14,99 euro al mese per il Pass Entertainment e Cinema che dà la possibilità di vedere i film, le serie tv e gli show di Sky su due schermi in contemporanea. Quest'ultimo è disponibile per i nuovi iscritti a soli 3 euro per il primo mese.