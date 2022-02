Pasolini: le musiche dei primi capolavori arrivano in digitale

Per i cento anni dalla nascita esce “100 years of Pasolini / The early days”, 22 brani dalle colonne sonore dei suoi primi film come regista e sceneggiatore Pier Paolo Pasolini Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Per la prima volta in digitale la musica che ha accompagnato i primi capolavori di Pier Paolo Pasolini. Colonne sonore indimenticabili, brani rimasterizzati dai nastri originali in occasione dei 100 anni dalla nascita.

Dalla collaborazione tra CAM Sugar e Decca Recors arriva in tutto il mondo il 4 marzo “100 years of Pasolini / The early days”: 22 brani scritti da Carlo Rustichelli, Piero Piccioni, Mario Nascimbene e Giovanni Fusco. Una raccolta che ripercorre l'inizio della carriera come regista e sceneggiatore: da “Una vita violenta” a “Morte di un amico” (con la direzione musicale di Ennio Morricone), passando per “La commare secca” di Bernardo Bertolucci, “Mamma Roma”, “La ricotta”, fino a “Milano nera”.

Il centenario di Pasolini viene celebrato da CAM Sugar anche con l’uscita delle colonne sonore integrali di “Milano nera” (il 2 marzo) e “Ro.Go.Pa.G.” e “Mamma Roma” (il 5 marzo).

«Siamo orgogliosi di far arrivare a un pubblico vasto come quello che ascolta la musica in digitale e a tutti gli appassionati di colonne sonore questi capolavori» ha dichiarato il presidente e CEO del Gruppo Sugar, Filippo Sugar «Il risultato di un impegnativo lavoro che il team CAM Sugar fa negli archivi per riportare a nuova vita perle spesso ancora da scoprire con l’obiettivo di valorizzare una parte importante della cultura italiana».

La tracklist