Perugia si veste di festival: torna “Umbria Jazz 2022”

Dall'8 al 17 luglio, parterre di grandi nomi: Gilberto Gil, Dee Dee Bridgewater, Diana Krall, Tom Jones Antonella Silvestri







Dopo due anni contraddistinti da cancellazioni e format ridotti, “Umbria Jazz” risorge. La storica manifestazione, che si svolge ogni anno a Perugia, torna dall’8 al 17 luglio con un calendario ricco di appuntamenti e sorprese: 260 eventi in dieci giorni, oltre dieci location e un centinaio di band.

Il 18 maggio è stato presentato a Milano, al Blue Note, tempio del jazz, l’intero programma 2022 con protagonisti della musica che va dal jazz al pop-rock. Grandi nomi per grandi concerti: Herbie Hancock, Diana Krall e Jeff Beck, Dee Dee Bridgewater, Marisa Monte, Gilberto Gil, Tom Jones, Jamie Cullum, Joss Stone. Il cartellone si sviluppa tra jazz americano e quello italiano: da non perdere la “Enrico Rava Edizione Speciale“, l’incontro tra Paolo Fresu, Rita Marcotulli e Jaques Morelenbaum, il quartetto di Dado Moroni, la band di Charles Lloyd con Bill Frisell ma anche il trio di Vijay Iyer, Kurt Elling, Charlie Hunter, Immanuel Wilkins.

Tra le novità, annunciate durante la conferenza stampa, c’è il ritorno dei concerti al Teatro Morlacchi e alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria. Spazio allo swing che sarà proposto nel palco allestito per l’occasione in Piazza Matteotti e a band e jam session per i concerti club notturno in Via della Viola, aperto anche per le esibizioni serali, come le performance dei vincitori del concorso Rising Star. Umbria Jazz è il più importante festival musicale jazzistico italiano nato nel 1973 ed è riconosciuto come tra i più apprezzati nel mondo.

Radio Monte Carlo, emittente del Gruppo RadioMediaset che nel 2020 ha siglato un importante accordo di media partnership con Fondazione Umbria Jazz, è per il terzo anno consecutivo radio ufficiale del Festival, e per celebrare al meglio questa importante collaborazione, ha avviato una serie di iniziative editoriali per promuovere la manifestazione attraverso attività on air, on field, digital & social.

I biglietti per i concerti dell’Arena Santa Giuliana sono già disponibili online, da oggi in vendita anche il Teatro Morlacchi e la Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria.