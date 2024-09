“Power Hits Parade” su Rtl 102.5, ogni sabato con La Zac

La classifica dei dischi più trasmessi alla radio, in diretta tutto l'anno La Zac con Gigi D'Alessio Redazione Sorrisi







Dopo il grande successo delle prime puntate, "Power Hits Parade" su Rtl 102.5 sarà condotto da La Zac, voce storica della radio, grande esperta di musica, che continuerà ad essere in diretta ogni giorno in "The Flight".

Da sabato 21 settembre, "Power Hits Parade" in radiovisione su Rtl 102.5 racconta tutte le novità musicali, in diretta dalle 13 alle 15.

«Dopo il grande successo del "Power hits estate", che negli ultimi 8 anni ha decretato l'unico tormentone estivo, Rtl 102.5 torna a far ascoltare la classifica musicale anche per il resto dell'anno. Nasce così "Power hits Parade": la classifica definitiva che vi farà compagnia nelle quattro stagioni", racconta La Zac. «Vi aspettiamo tutto l'anno con la super classifica, ogni sabato tra le 13 e le 15 ogni sabato per ascoltare la super classifica dei dischi più trasmessi in radio».