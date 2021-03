“Primo contatto”: il concerto in streaming dei Negramaro

La band sarà protagonista di uno speciale show online, in diretta e in esclusiva su LIVENow I Negramaro Cecilia Esposito







I Negramaro si preparano a tornare in tour con un preludio davvero speciale. Venerdì 19 marzo, infatti, saranno protagonisti di un live show in diretta streaming, in esclusiva su LIVENow.

Si chiama "Primo contatto", come il loro decimo album "Contatto", e sarà un evento complementare al tour dal vivo, annunciato alcune settimane fa e che partirà il prossimo autunno. Il concerto sarà trasmesso sulla piattaforma di streaming alle ore 21.00, in diretta dalla prestigiosa venue "La Lanterna Rome", che ospiterà per la prima volta un grande spettacolo dal vivo.

I biglietti sono in vendita al prezzo di € 10,90 su LIVENOw, € 10,90 su Ticketmaster/Vivaticket/Ticketone e a € 5,35 su Ticketmaster/Vivaticket/Ticketone in Bundel con il biglietto del “Contatto Tour 2021” (acquisto unico).