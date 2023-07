Renga e Nek annunciano il primo album insieme

Atteso a ottobre, il primo album di inediti di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani s'intitola "Renganek" Redazione Sorrisi







Un album dal titolo inequivocabile, si tratta di “Renganek” che unisce i talenti di Francesco Renga e Nek. Il loro primo disco insieme conterrà undici inediti ed è in uscita il prossimo 8 ottobre. Un progetto che nasce da una grande amicizia e dal desidero di condividere le emozioni non solo sul palco. I due sono infatti attualmente impegnati in un tour che li porterà in tutta Italia e che raggiungerà il suo apice in due appuntamenti speciali: a Verona il 5 settembre (già sold out) e il 7 ottobre al Forum di Assago a Milano.

Ad anticipare l’album ci sono “L’infinito più o meno” e “Il solito lido”, un assaggio della tracklist che vede impegnati dall’inizio alla fine entrambi gli artisti contemporaneamente, in un unione di voci e strumenti che si completano.

La tracklist

Giura Giuda

Scrivi una canzone

Più grande

Faro

Sale

Storie di paura

L’infinito più o meno

Tutta natura

A fianco

Inspiegabile

Il solito lido