Ringo e Paul “riuniti” sulle tracce dei Beatles

È sempre bello quando i Beatles tornano a lavorare insieme. Parliamo ovviamente dei due membri ancora in vita: Ringo Starr e Paul McCartney. Che hanno sorpreso i fan negli ultimi giorni con un doppio annuncio. I due, infatti, canteranno di nuovo la mitica canzone dei Beatles “Let it be” e lo faranno affiancando Dolly Parton in un nuovo album della star del country intitolato “Rockstar”, che uscirà il 17 novembre. Ma non finisce qui: McCartney ha scritto per Ringo una canzone intitolata “Feeling the sunlight”: l’amico batterista la interpreterà nell’Ep “Rewind forward”, in arrivo il 13 ottobre.