Roby Facchinetti: «Cara Atalanta, mi hai fatto sognare»

La voce dei Pooh racconta la gioia per la vittoria senza precedenti della sua squadra del cuore Andrea Di Quarto







Assieme al primo trofeo internazionale l’Atalanta ha conquistato l’Italia intera. Bergamo, però, è letteralmente impazzita di gioia, con tanti tifosi vip che hanno celebrato la squadra sui social. Il fan più illustre è Roby Facchinetti, storico tastierista e cantante dei Pooh: «In questi giorni stiamo provando il tour e ho visto la partita in albergo con tutti i tecnici» ci racconta. «Ho fatto montare un mega schermo e alla fine abbiamo fatto festa con due buone bottiglie. Siamo andati a nanna ancora più allegrotti».

Ha un feeling speciale con la squadra.

«Ho pure scritto due inni per l’Atalanta. Uno nell’86, “Atalanta Azzurra”, e una decina di anni fa “Magica Dea”. Ho visto la prima partita che avevo 6 anni. Mi accompagnò questo mio zio che era un tifoso veramente sfegatato della Dea. Mi aveva molto colpito la tifoseria e lo spettacolo che fa. Infatti dico spesso che una partita di calcio per me rappresenta il più grande spettacolo del mondo. Non c’è un altro spettacolo così! Poi, per carità, io faccio questo lavoro, i concerti, c’è la partecipazione, c’è l’amore per il proprio artista manifestato in tutte le sfaccettature... Però nel calcio c’è la tifoseria e il tifoso ha, secondo me, delle marce in più».

C’è uno di questi giocatori che somiglia a una rock star?

«Charles De Ketelaere devo dire che potrebbe esserlo. Anche se ha la faccia da bravo ragazzo, lo vedrei in una band a suonare la chitarra, il basso o la batteria. Anche Gianluca Scamacca è un rockettaro vero. Secondo me ascolta musica rock o metal».

C’è un concerto che i Pooh vivono come una finale?

«Tutti i concerti sono speciali, ma quando suoni a San Siro, davanti a 55 mila persone, dentro scatta qualcosa. Non c’è dubbio».