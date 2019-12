Sanremo Giovani 2019: i 10 finalisti

Completato il parterre della serata finale, in onda in diretta su dal Teatro del Casinò il prossimo 19 dicembre

08 Dicembre 2019 | 15:18 di Lorenzo Di Palma

Sono Avincola, gli Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Jefeo, Leo Gassmann, Marco Sentieri, i Réclame, Shari e Thomas i dieci giovani artisti che si sono qualificati per partecipare alla Finale del 19 dicembre di Sanremo Giovani 2019 in diretta su Rai1 (ma anche RaiPlay e Radio2).

Nel quarto e ultimo appuntamento di Sanremo Giovani a ItaliaSì!, il programma del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni che ha ospitato la selezione dei brani hanno infatti staccato il pass per la finale, dopo il voto della Giuria demoscopica (per il 50%) e della Commissione musicale presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi (per l'altro 50%), Avincola con il brano Un rider, gli Eugenio in Via Di Gioia con Tsunami, Jefeo con il brano Un due tre stella, i Réclame con Il viaggio di ritorno e Shari con Stella.

Questo gruppo vanno aggiunti i primi 5 finalisti già selezionati durante la semifinale di sabato 23 novembre: Fadi con il brano Due noi, Fasma con il brano Per sentirmi vivo, Leo Gassmann con il brano Vai bene così, Marco Sentieri con il brano Billy Blu e Thomas con il brano Ne 80 (si legge “ne ho tanta”).

I 10 finalisti si sfideranno la sera del 19 dicembre per conquistare 5 degli 8 posti disponibili per la sezione "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 2020 (due saranno invece assegnati agli artisti provenienti da Area Sanremo e uno spetta di diritto alla vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia).