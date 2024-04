Snowland Music Festival, a Livigno dal 25 al 27 aprile

Deborah De Luca, Anna, Articolo 31, Franchino & Ricky Le Roi sono solo alcuni dei grandi nomi presenti Camilla Adami Lami







Tra live, dj set e divertimento, Snowland Music Festival torna a scaldare i 2208 metri di quota del Passo dell’Eira, presso Livigno. Un evento in grado di coinvolgere gli spettatori in una grande festa tra musica, piste da sci e panorami mozzafiato in una cornice di montagna all’insegna del divertimento.

La line up sarà come sempre varia e vedrà protagonisti i grandi artisti della scena hip pop ed elettronica da ogni parte del mondo. Si parte giovedì 25 aprile con Alok, dj e producer brasiliano tra i più influenti al mondo, gli Articolo 31, Maddix, per poi proseguire il giorno successivo con Deborah De Luca, Paco Osuna e ancora altri artisti della scena electro-pop globale. Dopo le esibizioni di Anna, Artie 5ive e Nervo fino agli ultimi dj set di ogni serata, il festival si concluderà il 27 aprile.

Per ogni giornata il palco sarà animato dalle performance dalle 14.00 alle 23.00, per poi lasciare la notte agli after party che avranno luogo ogni giorno da mezzanotte presso l’Alpen Resort. Insomma, una festa senza fine tra l’energia della montagna, snowpark, shopping e gastronomia per divertirsi e ballare senza sosta.

Il programma dello Snowland 2024

giovedì 25 aprile: Alok , Articolo 31 , Edmmaro e Maddix , preceduti da D-Nill , Frank Van Janek , In-Style e PRZI .

, , e , preceduti da , , e . venerdì 26 aprile: Deborah De Luca e Paco Osuna , anticipati da Doctum , Frenzy e Ricky Le Roy .

e , anticipati da , e . sabato 27 aprile: Anna, Artie 5ive, Morten e Nervo, in apertura D-Nill, Marnik, Reygel, Rudeejay e SLVR.

Gli after party all'Alpen Resort