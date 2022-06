Speciale Music Awards 2022: l’8 settembre all’Arena di Verona

Per il terzo anno consecutiva torna uno degli eventi all'Arena di Verona con il meglio della musica dell'anno L'arena di Verona Credit: © Getty Redazione Sorrisi







I dettagli, dai conduttori alla line up, sono ancora top secret, ma il ritorno (per il terzo anno consecutivo) della serata Speciale Music Awards è invece una notizia certa. L'appuntamento con la nuova edizione dell’evento è per giovedì 8 settembre dalle ore 18.00, presso l’Arena di Verona.

Quali sono le canzoni che rimarranno indelebilmente legate al 2022? La risposta arriva a settembre, con le serate di premiazione dei Music Awards (il 9 e il 10), inaugurate per l’appunto dallo Speciale Music Awards 2022. La serata dell’8 settembre viene descritta come «uno show entusiasmante, in compagnia di alcuni tra i più importanti artisti italiani, per vivere una magica serata di fine estate, in cui non mancheranno le sorprese, sulle note dei grandi successi musicali del 2022».

I biglietti sono in vendita dalle ore 16 di martedì 21 giugno su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.