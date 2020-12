Spotify annuncia gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati nel 2020

Da tha Supreme a Marracash, passando per Sfera Ebbasta, Ghali ed Elodie, ecco cosa abbiamo ascoltato in streaming in Italia e nel mondo

01 Dicembre 2020 | 12:09 di Manuela Puglisi

Con dicembre anche il 2020 si avvia alla conclusione ed è arrivato il momento per Spotify di fare il bilancio di fine anno. Il servizio streaming svela “Wrapped 2020”, ovvero gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati dell'anno.

In Italia l’artista più ascoltato su Spotify è tha Supreme, seguito da Sfera Ebbasta e Marracash, simile il podio degli album più ascoltati, sono: “23 6451” di tha Supreme, “Persona” di Marracash e “DNA” di Ghali. Per quel che riguarda le canzoni più ascoltate del 2020 a guadagnare il primo posto è invece “Mediterranea” di Irama, seguita da “Good Times” di Ghali e da “M’ Manc” di Shablo feat. Geolier e Sfera Ebbasta. Sul podio delle artiste più ascoltate c’è solo un’italiana: Elodie si accaparra il primo posto, seguita da Dua Lipa e Billie Eilish.

A breve arriveranno anche le esperienze personalizzate per utenti e creator di Spotify Wrapped, alla scoperta della musica e dei podcast che hanno definito gli ultimi 12 mesi per ciascuno.

Nell’attesa, ecco le top 5 globali e italiane.

Spotify Wrapped 2020 in Italia

Gli artisti più ascoltati

1. tha Supreme

2. Sfera Ebbasta

3. Marracash

4. Guè Pequeno

5. Geolier

Le artiste più ascoltate

1. Elodie

2. Dua Lipa

3. Billie Eilish

4. Ana Mena

5. Elisa

Le canzoni più ascoltate

1. “ Mediterranea ” di Irama

2. “Good Times” di Ghali

3. “M’ Manc” di Shablo feat. Geolier and Sfera Ebbasta

4. “A Un Passo Dalla Luna” di Ana Mena e Rocco Hunt

5. “blun7 a swishland” di tha Supreme

Gli album più ascoltati

1. 24 6451, tha Supreme

2. Persona, Marracash

3. DNA, Ghali

4. Mr. Fini, Guè Pequeno

5. Emanuele (Marchio registrato), Geolier

I podcast più popolari

1. Muschio Selvaggio

2. Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia

3. La Zanzara

4. Speak English Now Podcast with Georgiana’s mini-stories - ESL

5. Monologato Podcast - The Filippo Ruggieri Experience

I generi di Podcast più popolari in Italia

1. Educazione

2. Società & Cultura

3. Arti & Intrattenimento

4. Commedia

5. Storie

Spotify Wrapped 2020 a livello globale

Gli artisti più ascoltati

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd

Le artiste più ascoltate

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Gli album più ascoltati

1. YHLQMDLG, Bad Bunny

2. After Hours, The Weeknd

3. Hollywood’s Bleeding, Post Malone

4. Fine Line, Harry Styles

5. Future Nostalgia, Dua Lipa

Le canzoni più ascoltate

1. “Blinding Lights” by The Weeknd

2. “Dance Monkey” by Tones and I

3. “The Box” by Roddy Ricch

4. “Roses - Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN

5. “Don’t Start Now” by Dua Lipa

I Podcast più popolari

1. The Joe Rogan Experience

2. TED Talks Daily

3. The Daily

4. The Michelle Obama Podcast

5. Call Her Daddy

I generi di Podcast più popolari

1. Society & Culture

2. Comedy

3. Lifestyle & Health

4. Arts & Entertainment

5. Education