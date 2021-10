Spotify: i nuovi podcast originali italiani in uscita a ottobre

Da Camihawke ai The Jackal, passando per Morgan e Maurizio Tentella. Si parla di calcio e cucina, internet e artisti tormentati Camihawke e Alice Venturi Redazione Sorrisi







Non c'è da stupirsi che nell'ultimo anno l'utilizzo dei podcast in Italia si sia impennato visibilmente. Tra tra settembre 2020 e lo stesso mese del 2021 su Spotify sono stati aggiunti circa 1,5 milioni di nuovi podcast, per una crescita dell'89% nell'ultimo anno del catalogo in lingua italiana.

A ottobre quindi, tra il 13 e il 21, Spotify presenta quattro nuovi show originali con protagonisti: Maurizio Tentella, The Jackal, Camihawke e Alice Venturi, Morgan.

13 ottobre - " Biscottis - Storie dell'internet " di The Jackal

" di The Jackal 14 ottobre - " UltràDelicious " di Maurizio Tentella

" di Maurizio Tentella 18 ottobre - " Tutte le volte che " con Camihawke e Alice Venturi

" con Camihawke e Alice Venturi 21 ottobre - "Ikaros - Le ali di cera del rock" condotto da Morgan

"Biscottis - Storie dell'internet"di The Jackal

Sono stati proprio loro, i The Jackal, ad aprire le danze dei podcast italiani con il loro “Tutto Sanremo ma dura meno”. Ora tornano con un nuovo show (prodotto da Spotify Studios e The Jackal in collaborazione con Show Reel Agency e Ciaopeople Studios) per raccontare com'è cambiato il web, come ha cambiato le nostre vite e come ancora cambierà.

Il 13 ottobre l'appuntamento è con la prima puntata di “Biscotti's – Storie dell'internet” che, spiega Simone Ruzzo, prende il suo titolo dall'italianizzazione di cookies: «Andiamo a raccontare la storia di internet dall'inizio, ma anche gli aneddoti, le storie particolari, a volte folli ma vere. Alla conduzione ci siamo io e Ciro che siamo quelli un po' più grandi, gli ante internet. Con noi ci saranno Claudia, Aurora, Fru, Fabio che sono' più nativi del web, un contrasto che ci farà analizzare i temi in modo diverso». Ospite della prima puntata è Immanuel Casto.

"UltràDelicious" di Maurizio Tentella

L'appuntamento con Maurizio Tentella e “UltràDelicious” è invece per il 14 ottobre. Uno show composto da 16 puntate che ci porteranno in giro per altrettante città italiane, legate ognuna a una squadra di Serie A. Qui l'intento è di raccontare le due cose su cui gli italiani non scherzano quasi mai: il calcio e il cibo. Ad aiutare Tentella ci saranno gli insider «Da ex calciatori a dirigenti, tifosi illustri che spesso hanno aperto ristoranti finita la loro carriera. Andandoci a raccontare quali sono i covi dove le squadre si riunivano per festeggiare le vittorie o alla fine di ogni partita, raccontando anche la cultura della città».

La prima puntata è dedicata all'Inter «Che vinse la Coppa Uefa nel '98/'98. Paragoneremo Ronaldo a una cotoletta alla milanese».

"Tutte le volte che" con Camihawke e Alice Venturi

“Tutte le volte che” Camihawke e Alice hanno imparato qualcosa, in partenza lunedì 18 ottobre, 30 puntate per parlare tra amiche di macrotemi molto dibattuti. Si parlerà di «Che cosa abbiamo imparato e in che modo il nostro punto di vista si è evoluto una volta compiuti trent'anni» spiega Camilla che anticipa la partecipazione di ospiti tramite messaggi vocali.

La prima puntata parla dell'amicizia «Cercheremo di capire insieme se le vere amicizie sono quelle che ti porti dietro dall'infanzia o se possono diventare grandi amici le persone che hai incontrato nella seconda parte della tua vita».

"Ikaros - Le ali di cera del rock" condotto da Morgan

Tocca invece a Morgan prestare la propria voce per raccontare le storie dei geni della musica la cui vita si è consumata troppo presto che, come Icaro, hanno volato troppo vicini al sole e si sono bruciati. A raccontare "Ikaros - Le ali di cera del rock" è uno degli autori, Giuseppe Paternò Raddusa: «Si tratta di storie che viaggiano nel tempo, non abbiamo scelto un periodo storico preciso: da Robert Johnson a Janis Joplin, Mac Miller, Mia Martini, Billie Holiday e Luigi Tenco».

Nella prima puntata si parla di Amy Winehouse, dal suo rapporto con le esibizioni dal vivo fino alla sua triste scomparsa, nel luglio del 2011.