Spotify lancia le “Pet Playlist”, le canzoni per gli amici a quattro zampe

Dalla musica più rilassante alle canzoni soft rock, la piattaforma di streaming inaugura le playlist personalizzabili per non lasciare mai soli e rendere più felici gli animali domestici

16 Gennaio 2020 | 9:57 di Giulia Ciavarelli

Carezze, coccole e parole dolci...ma se con i nostri animali domestici condividessimo anche la musica? Da oggi sarà possibile grazie a Spotify, il colosso dello streaming musicale, con il quale si potranno ideare e mixare delle playlist ad hoc per loro. Dal 15 gennaio sono disponibili le Pet Playlist, una nuova esperienza da condividere assieme ai propri cuccioli. Ogni playlist include circa trenta brani, selezionati in base alle preferenze dell’utente, ma tenendo conto anche della personalità e delle caratteristiche del proprio animale. Ad esempio, un cane più vivace potrà ascoltare brani più ritmati, mentre un gatto più timido brani più melodici.

Una decisione presa dopo i risultati di una ricerca condotta proprio dalla piattaforma: infatti, il 67% degli italiani fa ascoltare la musica ai propri animali, mentre 8 intervistati su 10 credono che agli animali piaccia la musica e che sia di aiuto per alleviare lo stress, aumentare la loro felicità e tener loro compagnia. Il 50% dei proprietari di animali afferma inoltre che il proprio amico peloso preferisca determinate canzoni o generi musicali, tra i quali trionfano la musica classica e il soft rock.

Oltre alla ricerca, Spotify ha coinvolto anche il musicologo e violoncellista David Teie, pioniere della musica per animali e compositore di due album di Music for Cats, per avere consigli sui gusti e le preferenze generali dei nostri amici a quattro zampe. Uno degli esempi riguarda i cani, che non rispondono bene alla musica dove prevalgono i bassi poiché vissuta come una possibile minaccia. Dato che ogni playlist è stata creata algoritmicamente, l'esperienza di David ha influenzato il modo in cui l'algoritmo è stato programmato.

COME CREARE UNA PET PLAYLIST

Da oggi, tutti coloro che condividono la casa con un piccolo amico possono visitare spotify.com/pets da desktop o mobile per creare le loro Pet Playlist. Una volta entrati nel sito, creare una Pet Playlist è semplice:

1. Selezionare l’animale domestico - si può scegliere tra cane, gatto, iguana, criceto o uccellino

2. Descrivere il proprio amico, spiegando se è più calmo, attivo, timido, amichevole, apatico o curioso; le caratteristiche aiuteranno a rendere la playlist il più personalizzata possibile

3. Aggiungere un nome e una foto - la playlist sarà personalizzata con nome, foto e una share card dedicata

4. Accedere alla playlist e condividere la share card personalizzata sui propri canali social

Per ulteriori informazioni e dettagli, consultare il blog di Spotify For The Record.