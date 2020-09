Spotify lancia la nuova funzione “I miei preferiti di sempre” e la campagna “Musica e Podcast”

14 Settembre 2020 | 16:21 di Cecilia Esposito

Vi siete mai domandati che musica ascoltano i vostri artisti preferiti su Spotify? O quali sono i loro podcast preferiti? Ecco, in occasione di “Musica e Podcast”, la campagna globale di Spotify che comprende una serie di contenuti digitali con molti artisti e podcaster, la vostra curiosità verrà soddisfatta. Emma, Marco Mengoni, Gaia, Ghemon, Myss Keta e Marco Montemagno sono alcuni degli artisti italiani che hanno svelato a Spotify le loro passioni in fatto di musica e podcast.

Ad esempio, M¥SS KETA racconta: «Ascolto molti podcast, in particolare mi piacciono molto quelli crime e quelli che raccontano storie interessanti. Adoro ascoltare i podcast in compagnia di un bel mimosa, cin cin!». Mentre Marco Montemagno confida che: «I miei artisti preferiti sono Ligabue, Vasco Rossi e tutta la musica italiana, non ho un genere musicale preferito e spazio da Marc Anthony a Tom Jones. Ascolto la musica in ogni occasione, mentre lavoro, mentre mi rilasso o mi alleno. Musica! Musica sempre!».



Per Gaia, invece, le tematiche sociali sono al centro dei suoi interessi, e ha rivelato: «Il mio Podcast preferito è "Morgana", senza dubbio, che racconta storie di donne forti che hanno saputo dire la loro in contesti sociali difficili. Altri Podcast che ascolto volentieri sono "Venti" e "Senza Rossetto". Consiglio poi a tutti di ascoltare "L’asciugona" di Lodovica Comello, molto divertente e ironico. Il momento in cui ascolto di più i Podcast è quando sono in viaggio!».



Infine Ghemon ha svelato che: «I podcast sono una mia grande passione e li seguo da tanti anni. I miei generi sono quelli musicali e comici. Il mio preferito in assoluto è "Questlove supreme" di Questlove, il batterista dei The Roots, che riesce a tirar fuori delle cose molto interessanti che non vengono fuori in genere nelle interviste. Adoro ascoltare i "miei" Podcast la mattina a colazione».

Inoltre, con la campagna "Musica e Podcast" Spotify lancia la nuova funzione "I miei preferiti di sempre", che permette agli utenti di creare una playlist con le loro cinque canzoni e/o episodi podcast preferiti e di condividerla facilmente sui canali social con un semplice clic. Basta semplicemente aprire l’app di Spotify, andare sulla home e selezionare i miei favoriti di sempre: da lì cerca e aggiungi i tuoi brani e podcast preferiti e cliccando il pulsante "Condividi" saranno pubblicati direttamente sui tuoi social. Attenzione: "I miei preferiti di sempre" è disponibile per utenti Free e Premium a livello globale.