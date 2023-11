Spotify Wrapped: i 100 brani, i 10 artisti e i 10 album più ascoltati in Italia nel 2023

A trionfare nei brani è "Cenere" di Lazza, mentre l'artista più ascoltato è Sfera Ebbasta. Il disco più ascoltato è di Geolier Alessandro Alicandri







È tempo di conoscere quali sono i brani, i singoli e le canzoni (e anche gli album) più amati in streaming su Spotify, nei consueti Wrapped di fine anno. La canzone più ascoltata dell'anno è "Cenere" di Lazza, il brano con un artista femminile più ascoltate è di Anna (in duetto per "Vetri neri") e la canzone femminile solista è di Annalisa con "Mon amour".

In una prospettiva legata agli artisti più ascoltati (in generale, quindi non legati a una singola canzone) a trionfare è invece Sfera Ebbasta e la top 10 è formata in ordine di classifica anche da Geolier, Lazza, Shiva, Guè, Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Capo Plaza, thasup e Blanco.

La prima artista donna è Anna.

Interessantissima è anche la classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia. Nella decina (in ordine di classifica) abbiamo il primo album più ascoltato che è "Il coraggio dei bambini - Atto II" di Geolier, poi "Sirio" di Lazza, "La divina commedia" di Tedua, "Milano Demons" di Shiva, "Fake News" dei Pinguini Tattici Nucleari, "Carattere Speciale" di thasup, "Materia" di Marco Mengoni, "Madreperla" di Guè, "Rave, Eclissi" di Tananai e "10" di Drillionaire.

Spotify ci segnala anche che gli artisti italiani più ascoltati al mondo sono i Maneskin e Laura Pausini.

La classifica completa (dalla 1 alla 100)