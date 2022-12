Sziget Festival 2023, i primi artisti in line-up

Billie Eilish, Florence + The Machine, Imagine Dragons, David Guetta sono i primi headliner confermati per la nuova edizione del festival ungherese, dal 10 al 15 agosto Redazione Sorrisi







È già tempo di pensare alla musica estiva, con l'annuncio dei primi nomi in line-up per lo Sziget Festival 2023. Dal 10 al 15 agosto, l’isola di Óbuda a Budapest torna a trasformarsi nell’Isola della Libertà, dopo il ritorno al live dell’estate passata.

Per festeggiare trionfalmente la nuova edizione sono già stati annunciati i primi headliner del festival più grande dell’Europa. Billie Eilish, Florence + The Machine, Imagine Dragons, David Guetta sono questi i quattro (di sei) artisti confermati sul Main Stage. Ma non sono gli unici, poiché la scaletta del Sziget Festival 2023 è già molto ricca di superstar della musica internazionale di tutti i generi, dal rock al pop all’elettronica, e continuerà ad allungarsi.

Sziget Festival 2023, la line-up