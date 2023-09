“Tim Music Awards 2023”: la scaletta della prima serata

L'ordine di uscita dei cantanti della prima serata dei "Tim Music Awards 2023". Il programma del 15 settembre dal palco dell'Arena di Verona Redazione Sorrisi







Prendono il via i “Tim Music Awards”, l’edizione 2023 inaugura venerdì 15 settembre, con l’ormai consueta conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sarà possibile seguire lo spettacolo in diretta dall’Arena di Verona anche in prima serata su Rai1 a partire dalle 20.35, mentre la messa in onda della serata del 16 settembre è prevista per domenica 17.

La scaletta della prima serata