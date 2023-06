“Tim Summer Hits”, la line-up completa

A Roma torna lo show musicale con un cast di 70 artisti. Alla conduzione Nek e Andrea Delogu con la partecipazione degli Autogol Nek e Andrea Delogu Redazione Sorrisi







Con l'estate alle porte torna anche Tim Summer Hits. Il 17, 18 e 19 giugno, in piazza del Popolo a Roma, Andrea Delogu e Nek conducono l'evento con la partecipazione degli Autogol. Sarà poi trasmesso in prima serata su Rai2 da domenica 25 giugno e in contemporanea su Rai Radio 2.

Lo show musicale si prepara ad accogliere 70 artisti italiani e internazionali che porteranno sul palco i loro successi e tormentoni estivi. Dopo la tappa romana Tim Summer Hits si sposterà a Rimini in piazzale Fellini il 6,7 e 8 luglio.

Il cast degli artisti