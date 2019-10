Tiziano Ferro, in “Accetto miracoli” anche un featuring con Jovanotti

Il nuovo album si puà già preordinare, ecco la cover e la tracklist che contiene "Balla per me", in duetto con Jovanotti

22 Ottobre 2019 | 11:17 di Redazione Sorrisi

L'arrivo del nuovo album di Tiziano Ferro è sempre più vicina, dalla mezzanotte del 22 ottobre è possibile preordinare “Accetto miracoli” su Spotify, iTunes e Apple Music. Il disco uscirà il prossimo 22 novembre per Virgin Record.

Lo stesso Tiziano ha svelato la cover con un intenso scatto in bianco e nero di Giovanni Gastel e la tracklist che annuncia un duetto d’eccezione: il featuring con Jovanotti in “Balla per me”.



“Accetto miracoli” è prodotto da Timbaland ed è stato anticipato da “Buona (cattiva) sorte” e dal singolo che dà il titolo al disco. Il CD contiene 12 brani, mentre nel formato digitale i fan troveranno anche due bonus track, versioni alternative arrangiate dal produttore del sound latino Reyes Copello: “Accetto miracoli” e “In mezzo a questo inverno”.



La tracklist

"Vai ad amarti"

"Amici per errore"

"Balla per me" feat. Jovanotti

"In mezzo a questo inverno"

"Come farebbe un uomo"

"Seconda pelle"

"Il destino di chi visse per amare"

"Le 3 parole sono 2"

"Un uomo Pop"

"Casa a Natale"

"Buona (Cattiva) Sorte"

"Accetto Miracoli"

"In mezzo a questo inverno" Reyes cut (bonus-track solo sul formato digitale)

"Accetto miracoli" Reyes cut (bonus-track solo sul formato digitale)