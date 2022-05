Torna “Rock per un bambino”, appuntamento con la solidarietà

Il 21 maggio al Palacesaroni di Genzano torna l'evento benefico per la raccolta fondi da destinare al "Bambino Gesù" Antonella Silvestri







Un evento benefico per raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”. Il 21 maggio, dalle 20,30 alle 23, appuntamento con “Rock per un bambino” al Palazzo dello sport Gino Cesaroni del comune di Genzano. La manifestazione nasce nel 2009 dall'impegno di Luca Guadagnini e sua moglie Genni che hanno avviato una raccolta fondi per ricordare la piccola Aurora, prematuramente scomparsa a causa di un tumore infantile.

Giunta alla sua dodicesima edizione - c’è stata la sospensione dell’evento solo durante i due anni della pandemia -, l’iniziativa è promossa da Radio Rock, Radio Italia anni 60, Radio Mania, Studio 93, Radio Gamma Stereo. Per una serata il palazzetto di Genzano diventa lo scenario di un evento che, negli anni, ha raccolto oltre 200mila euro da donare all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Tanti i personaggi dello spettacolo e della musica italiana che aderiscono al progetto di solidarietà. Sul palco si alterneranno Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Luca Guadagnini & Band (che presenterà il nuovo singolo “Stare con Te”) e tantissimi altri ospiti introdotti da Antonio Giuliani insieme con la storica conduttrice di “Rock per un bambino” Tiziana Mammucari e con la special guest Ilenia De Sena. Dalle 20.30 alle 21.00 lo show si aprirà con un'anteprima presentata dal giovane conduttore televisivo Nicholas Quatti. In questa prima parte si esibiranno gli artisti: Silvia Tatangelo, Gianluca Fabi, Nic Ciaz & J-Snake della Band Fenisia, i Marasma, Siria Bernoni e Andrea Santelli.

Durante la serata non mancheranno momenti esilaranti con la comicità di Diego Brunetti che si calerà nei panni de “La signora Gilda”. Nel parterre di ospiti ci sarannoLittle Tony Family, Davide de Marinis, i Gemini Band, Claudio Sciara, l'attrice Silvia De Santis e il giornalista Roberto Giacobbo.

Per info e biglietti contattare il numero 06.9364605.