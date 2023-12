“Tracce Contemporanee – La musica che viaggia”, a Napoli fino al 23 dicembre

Per cinque giorni Napoli diventa capitale della contaminazione musicale. Fino al 23 dicembre, la rassegna “Tracce Contemporanee – La musica che viaggia”, è di scena in siti storici dei quartieri della Napoli “viscerale”.

La voce della contaminazione e del viaggio è affidata ad artisti di peso culturale internazionale che del “migrare” hanno identificato il valore umano ed artistico e lo hanno espresso in musica. Dal capoverdiano Mario Lucio, che per l’occasione ospita Marco Zurzolo, al cantante, polistrumentista e compositore curdo Ashti Abdo, che ospita il tunisino Marzouk Mejri, stabilitosi da molti anni a Napoli dove ha collaborato con musicisti quali Daniele Sepe, James Senese, Eduardo De Crescenzo, 99 Posse e Peppe Barra. E ancora Gabriele Coen c Ziad Trabelsi, il duo Elina Duni & Rob Luft, Moni Ovadia & Giovanni Seneca, l’orchestra multietnica La Répétition che conclude la rassegna.

“Tracce Contemporanee – La musica che viaggia” si pone all’interno del progetto “Napoli Città della Musica” promosso e finanziato dal Comune di Napoli. Le tracce contemporanee sono quelle che scaturiscono dal riconoscersi, mischiarsi e rispettarsi di popoli che si incrociano e si sviluppano su due binari: quello del dialogo musicale, una costruzione fatta di sonorità, lingue e culture diverse, e quello del classico concerto. L’accento è posto sul migrare in senso lato, sulla crescita culturale ed economica di un popolo e di un territorio, attraverso le modalità ancestrali dell’andare e del tornare, dell’incrociarsi e del fondersi, comunque mantenendo la propria individualità.

La direzione artistica porta la firma di Gigi Di Luca, già ideatore e direttore del Festival Ethnos. “Capoverde, Albania, Maghreb, Kurdistan, Africa e in senso più ampio il Mediterraneo, sono le principali vie in cui la musica ha viaggiato fino a Napoli portando con sé storie e uomini - racconta Di Luca – ‘Tracce Contemporanee’ incontra artisti che sono espressione di queste culture e degli incroci nati dalla Musica che viaggia, occasione per sentirsi parte di una comunità ampia e sensibile dove le differenze sono un valore umano da preservare”.

PROGRAMMA TRACCE CONTEMPORANEE

La Musica Che Viaggia

I Edizione - Dialoghi Musicali e Concerti

18 Dicembre

Teatro Nuovo - Via Montecalvario, 16

Giornata Internazionale del Migrante

Ore 19.00 Incontro “La Musica dei Migranti” con la partecipazione di :

Mario Lucio artista e Ex Ministro della Cultura di Capoverde

Gigi Di Luca Direttore Artistico

Artisti e referenti istituzionali

Ore 21.00 Mario Lucio – “Migrants” - Ospite Marco Zurzolo

20 dicembre

Teatro Nuovo - Via Montecalvario, 16

Ore 21.00 Elina Duni & Rob Luft - “Songs of Love and Exile”

21 dicembre

Teatro Nuovo - Via Montecalvario, 16

Ore 21.00 Moni Ovadia & Giovanni Seneca - “Rotte Mediterranee”

Racconti, musiche e canzoni

22 dicembre

Chiesa di Santa Maria Donnalbina - Vico Portapiccola Donnalbina, 6,

Ore 21.00 Ashti Abdo ospite Marzouk Mejri

Ore 22.00 Concerto Gabriele Coen - Ziad Trabelsi “Andalus-sefarad…Dialoghi”

23 dicembre

Cortile dell’Ex ospedale della Pace - Via dei Tribunali, 181

Ore 19.30 Performance dei ragazzi del laboratorio 'Contaminazioni musicali' a cura di Giuseppe Fontanella, Centro Interculturale “Officine Gomitoli” di Dedalus Cooperativa Sociale

Ore 21.00 Concerto di Orchestra multietnica La Répétition

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione su Eventbrite.